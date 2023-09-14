نشرة إنذارية.. زخات مطرية رعدية اليوم الخميس بهذه المناطق
هبة بريس
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات مطرية رعدية قوية متفرقة مصحوبة بهبات رياح وبالبرَد ستهم، اليوم الخميس 14 شتنبر، عددا من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن زخات مطرية رعدية (25 – 35 ملم) ، مرتقبة بكل من تنغير وأزيلال وصفرو وميدلت وبني ملال وخنيفرة وزاكورة وتاوريرت وإفران، فيما ستتراوح مقاييسها ما بين 15 و 25 ملم بإقليم ورززات ، وذلك ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، وإلى غاية الحادية عشرة ليلا .
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9 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث النافع..
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اللهم جود علينا من رحمتك وخيراتك ..
اللهم لنا إخوان بالمناطق الجنوبية متضررون ارحمهم برحمتك الواسعة يارب العالمين..
أمطار الخير والرحمة..
خيرات الله لا تعد ولا تحصى..