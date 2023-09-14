جسلة عمل تجمع سفيرة رواندا و مجلس جهة البيضاء سطات

2023-09-14 / 13:17
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

استقبل عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، بمقر الجهة، زاينة نيراماطاما سفيرة دولة رواندا لدى المملكة المغربية.

و حسب بلاغ للمجلس، فقد كانت جلسة العمل التي حضرتها أسماء بلقزيز، نائبة رئيس مجلس الجهة ، فرصة لتسليط الضوء على آفاق تعزيز الشراكة مستقبلا بين جهة الدار البيضاء-سطات والجهات برواندا.

كما شكلت هذه الزيارة، مناسبة لاستعراض التجربة المغربية في مجال الديمقراطية المحلية، واللامركزية، ومختلف المشاريع التي تعرفها الجهة في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، و ذلك في أفق تعزيز مكانتها كقاطرة للتنمية الاقتصادية.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للتباحث حول سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، و حول تطوير علاقات التعاون بين الجانبين كترجمة للرغبة الأكيدة التي تحدوهما في الارتقاء بالتنمية المجالية والاقتصادية والثقافية الى مستوى تطلعاتهما، كما أبديا من خلال مباحثاتهما، عزيمتهما في خلق شراكة الاعمال من أجل النهوض بالاستثمار.

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