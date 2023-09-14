حسنية أكادير يتبرع بمداخيل مباراته في البطولة لضحايا الزلزال

هبة بريس ـ رياضة

أكد نادي حسنية أكادير لكرة القدم أنه قد قرر التبرع بمداخيل مباراته القادمة في البطولة الاحترافية لفائدة ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة الماضية.

و أعلن النادي السوسي بأنه سيخصص كافة مذاخيل مباراته أمام المغرب التطواني برسم الجولة الثالثة لفائدة الصندوق الخاص الذي أحدث لدعم ضحايا الزلزال.

و دعت إدارة الحسنية كافة جماهير الفريق للحضور بكثافة قصد الرفع من قيمة المداخيل التي سيتم التبرع بها.

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