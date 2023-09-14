حسنية أكادير يتبرع بمداخيل مباراته في البطولة لضحايا الزلزال
هبة بريس ـ رياضة
أكد نادي حسنية أكادير لكرة القدم أنه قد قرر التبرع بمداخيل مباراته القادمة في البطولة الاحترافية لفائدة ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة الماضية.
و أعلن النادي السوسي بأنه سيخصص كافة مذاخيل مباراته أمام المغرب التطواني برسم الجولة الثالثة لفائدة الصندوق الخاص الذي أحدث لدعم ضحايا الزلزال.
و دعت إدارة الحسنية كافة جماهير الفريق للحضور بكثافة قصد الرفع من قيمة المداخيل التي سيتم التبرع بها.
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