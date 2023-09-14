زلزال الحوز.. مديرية الأمن توفد مخبزتين متنقلتين إلى منطقة تحناوت
أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني مخبزتين متنقلتين إلى منطقة تحناوت بضواحي مراكش، للمساهمة في إمداد السكان والضحايا المتضررين بالخبز وتمكينهم من وسائل الإعاشة الضرورية.
وهذه الوحدات المتنقلة لإعداد وطهي الخبز هي عبارة عن مخبزات متكاملة، يَسهُل قَطرها عبر شاحنات، وتتكون من آلات كهربائية للعجين بطاقة إنتاجية كبيرة، وأفرنة للطبخ والطهي، ومُعدات لإعداد الخبز على مدار الساعة، وهي تَعمل في العادة رهن إشارة الوحدات المتنقلة لحفظ النظام.
وتَبلُغ الطاقة الانتاجية اليومية للوحدتين المتنقلتين اللتان وضعتهما المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة السكان والضحايا، ما بين 6200 و8000 خبزة (baguettes) في اليوم، ويُمكن تجاوز هذا السقف عند الضرورة ووفق الطلب.
وقد سَخَّرت المديرية العامة للأمن الوطني 42 موظفا لإنجاح هذه المهمة التضامنية في بُعدها الإنساني، مُعَزَّزين بطبيبين بيطريين يَسهَران على التحقُّق ومراقبة شروط السلامة الصحية.
وتُباشر هاتين المخبزتين عملهما بالتنسيق مع السلطات المحلية بالمنطقة، التي تتكلف بإيصال الكميات المعدة من الخبز إلى السكان المتضررين عن طريق المركبات المخصصة لهذا الغرض.
12 تعليقات
Sahbe, seer bhalek el Berline. On veut pas de ton pain 🥖 ici.
اشيد بالمديرية العامة للأمن الوطني على تعاونها الداىم وتضامنها الانساني والاخلاقي الذي عهد فيها في مثل هذه الأحداث المؤلمة ويعد هذا مفخرة كبيرة لبلادنا نتمنى من مؤسسات أخرى أن تتصرف بالمثل بما تتيح لها من امكانيات للتغلب على هذه الكارثة العظمى التي اصابت بلادنا العزيز وشكرا لتعاون الجميع حفظ الله بلدنا وملكنا وشعبنا
الحمدلله على بلادنا السعيدة شعبها متضامن ومناظل من طنجة إلى الكويرة كلنا يد واحدة في الضراء والسراء وجزاء الله خيراً على كل من ساهم في هذه الكارثة المؤلمة والمحزنة التي ضربت مناطق الحوز..
دائما الأمن الوطني المغربي يساهم بشكل كبير في مصلحة الشعب المغربي فألف شكر وتقدير واجلال وافتخار للأمن الوطني المغربي.
كل من ساهم في هذه الواقعة التي ضربت مناطق الحوز من قريب او بعيد الشكر من أمن وطني والدرك الملكي وكذا القوات المسلحة الملكية ومن اطر طبية كل هؤلاء يستحقون التقدير والاحترام إنهم أبطال..
بتعليمات من طرف الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه حفظه الله ورعاه حيث خلقت هذه التعليمات الملكية التضامن والتلاحم فيما بيننا.
الأمن الوطني المغربي هم رجال وابطال المغرب الحر الذي يسهر على حماية وأمن المواطنين إنها روح وطنية معنوية كبيرة جزاهم الله خيراً على ما يفعلوه.
مبادرة طيبة من طرفهم اللهم بارك فيمن سولت لهم نفسهم بفعل الخير والمساعدة.
شعارنا هو الله الوطن الملك وهذا الشعار دليل على أننا شعبا وملكا وجيشا وقيادة وامنا يد واحدة متضامنة فيما بيننا …
بعدما ان فكروا وابتكروا مخبزتين متنقلتين يجب كذالك التفكير في المطبخ المتنقل حتى نكونوا شيئاً ما خففنا من المتاعب ولكم واسع النظر..
فكرة رائعة جدا ستساعد المنطقة بشكل كبير جدا جزاهم الله خيراً على ما فعلوه فألف شكر وتقدير واجلال وافتخار للأمن الوطني المغربي.
إنها مبادرة جديدة ورئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها تستهدف المتضررين من الزلازل فنتمنى أعمال متواصلة مثل هذه المبادرة الوطنية المغربية الطيبة.