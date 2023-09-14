زلزال الحوز.. مديرية الأمن توفد مخبزتين متنقلتين إلى منطقة تحناوت

هبة بريس

أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني مخبزتين متنقلتين إلى منطقة تحناوت بضواحي مراكش، للمساهمة في إمداد السكان والضحايا المتضررين بالخبز وتمكينهم من وسائل الإعاشة الضرورية.

وهذه الوحدات المتنقلة لإعداد وطهي الخبز هي عبارة عن مخبزات متكاملة، يَسهُل قَطرها عبر شاحنات، وتتكون من آلات كهربائية للعجين بطاقة إنتاجية كبيرة، وأفرنة للطبخ والطهي، ومُعدات لإعداد الخبز على مدار الساعة، وهي تَعمل في العادة رهن إشارة الوحدات المتنقلة لحفظ النظام.

وتَبلُغ الطاقة الانتاجية اليومية للوحدتين المتنقلتين اللتان وضعتهما المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة السكان والضحايا، ما بين 6200 و8000 خبزة (baguettes) في اليوم، ويُمكن تجاوز هذا السقف عند الضرورة ووفق الطلب.

وقد سَخَّرت المديرية العامة للأمن الوطني 42 موظفا لإنجاح هذه المهمة التضامنية في بُعدها الإنساني، مُعَزَّزين بطبيبين بيطريين يَسهَران على التحقُّق ومراقبة شروط السلامة الصحية.

وتُباشر هاتين المخبزتين عملهما بالتنسيق مع السلطات المحلية بالمنطقة، التي تتكلف بإيصال الكميات المعدة من الخبز إلى السكان المتضررين عن طريق المركبات المخصصة لهذا الغرض.

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