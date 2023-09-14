ظهر في تقرير تلفزي بقميص ريال مدريد فقرر النادي تبنيه.. ناج من الزلزال يحقق حلمه

2023-09-14 / 09:30
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هبة بريس - الرباط

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، التكفل بطفل مغربي ناجٍ من الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في المغرب ليلة الجمعة السبت.

الطفل عبد الرحيم، ظهر في تقرير تلفزي يحكي عن فقدانه لوالده والدته وإخوته وجده في الزلزال المدمر.

وذكر الطفل الذي كان يرتدي قميص ريال مدريد، أنه يتمنى أن يواصل حياته ويكمل دراسته ليصبح طبيبا أو أستاذا.

فيديو الطفل المغربي، انتشر بشكل واسع في اسبانيا وخاصة بين مشجعي ومحبي النادي الملكيالذرن وجهوا نداء لفريقهم لتبنيه.

بعدها، أكد تقرير تلفزي جديد، أن نادي ريال مدريد تواصل مع عم الطفل عبد الرحيم، وعبر عن رغبته في انتقاله الى اسبانيا و التكفل به.

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‫7 تعليقات

  2. نادي ريال مدريد فريق كبير في أوروبا. اللهم أكرمهم كما أدخلوا البارحة والبهجة عليه .

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