بقوة 4.6 درجات.. تسجيل هزة أرضية بمناطق الزلزال

هبة بريس

استيقظ ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال، صباح يومه الخميس، على وقع هزة أرضية جديدة.

وبلغت قوة الهزة الأرضية التي ضربت مناطق الحوز وتارودانت ونواحي مراكش، على الساعة السابعة صباحا، 4.6 درجات على سلم ريشتر.

وشعر عدد من ساكنة المناطق المذكورة بالهزة الأرضية التي أعادت الرعب والفزع الى قلوبهم.

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