بقوة 4.6 درجات.. تسجيل هزة أرضية بمناطق الزلزال

2023-09-14 / 09:14
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هبة بريس

استيقظ ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال، صباح يومه الخميس، على وقع هزة أرضية جديدة.

وبلغت قوة الهزة الأرضية التي ضربت مناطق الحوز وتارودانت ونواحي مراكش، على الساعة السابعة صباحا، 4.6 درجات على سلم ريشتر.

وشعر عدد من ساكنة المناطق المذكورة بالهزة الأرضية التي أعادت الرعب والفزع الى قلوبهم.

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‫15 تعليقات

  13. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ورحمة الله وسعت السماوات والأرض هو الرحمان الرحيم بعباده

  14. انشاالله تكون اهتزازات بدون اضرار لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نستغفره ونتوب اليه

  15. نحمدك ياالله ونشكرك ولانكفرك ونستغفرك ونعود اليك متوسلين راكعين ساجدين لك ان تغفر لنا وترضي عنا جميعا وليس ارحم بنا الا انت سبحانك

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