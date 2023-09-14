بقوة 4.6 درجات.. تسجيل هزة أرضية بمناطق الزلزال
هبة بريس
استيقظ ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال، صباح يومه الخميس، على وقع هزة أرضية جديدة.
وبلغت قوة الهزة الأرضية التي ضربت مناطق الحوز وتارودانت ونواحي مراكش، على الساعة السابعة صباحا، 4.6 درجات على سلم ريشتر.
وشعر عدد من ساكنة المناطق المذكورة بالهزة الأرضية التي أعادت الرعب والفزع الى قلوبهم.
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15 تعليقات
اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه..
نسأل الله ان يرحم الاموات منهم ويشفى المصابين ..
لازال هناك هزة مرتقبة اليوم والغد ..
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لطفك يارب العالمين..
اللهم نسألك السلامة في ما جرت فيه العادة..
بردا و سلاما عليهم اجمعين..
لطفك يارب العالمين بعبادك الصالحين والضعفاء..
على الساكنة الحذر والحيطة من الهزات الإرتدادية..
نتمنى أن تكون آخر ارتدادات..
اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه..
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نسأل الله السلامة والعافية للجميع
يارب العالمين لانسالك رد القضاء ولكن اللطف فيه وحسن الخاتمة
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ورحمة الله وسعت السماوات والأرض هو الرحمان الرحيم بعباده
انشاالله تكون اهتزازات بدون اضرار لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نستغفره ونتوب اليه
نحمدك ياالله ونشكرك ولانكفرك ونستغفرك ونعود اليك متوسلين راكعين ساجدين لك ان تغفر لنا وترضي عنا جميعا وليس ارحم بنا الا انت سبحانك