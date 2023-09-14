طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-09-14 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بقطرات مطرية جد خفيفة ومحلية بالواجهة المتوسطية والسواحل الواقعة ما بين تزنيت وطانطان.

كما ستهم سحب منخفضة أخرى كثيفة وكتل ضبابية محلية السهول الشمالية والوسطى. وسيلاحظ نزول زخات رعدية ومحلية من المحتمل أن تكون مرفوقة ببرد بالجنوب الشرقي للمملكة، الأطلس المتوسط، شمال الأطلس الكبير، منطقة سايس، شرق الريف والمنطقة الشرقية، فيما ستكون السماء غائمة مع نزول أمطار متفرقة واحتمال تسجيل رعد فوق هضاب الفوسفاط.

وسيتم تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق الجنوب-الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية ومنطقة طنجة ومرتفعات الأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و15 درجة بالأطلس والريف، وما بين 21 و26 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وستكون ما بين 16 و22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض بمرتفعات الأطلس والسفوح الشرقية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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