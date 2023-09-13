زلزال الحوز..زهير البهاوي يقود حملة لجمع التبرعات بتطوان

2023-09-13 / 23:32
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نجلاء مزيان: هبة بريس

قاد الفنان المغربي زهير البهاوي حملة بمدينة تطوان من أجل جمع التبرعات لفائدة المتضررين من الزلزال القوي الذي ضرب مجموعة من المدن المغربية.

وشارك البهاوي هذه المبادرة الإنسانية الفنانين الكوميديين حسن و محسن بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة المعروفة بذات المدينة.

وجدير بالذكر أن الفنان المغربي سبق أن ناشد متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي بالحضور و المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام.

وقال البهاوي :”نداء لساكنة مدينة تطوان و الضواحي، يوم الأربعاء نتلاقاو في الولاية المسرح الكبير بعد صلاة الظهر وشاركو الفيديو مع ناسكم باش نتنافسو في الخير “.

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