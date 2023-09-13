الإقصائيات الأولمبية الإفريقية .. مغربيان في نصف النهائي للملاكمة

هبة بريس _ و م ع

فاز الملاكم المغربي أيوب معني (92 كلغ)، اليوم الأربعاء، على الجنوب إفريقي نهلافو بونغينكوسي بخمس نقاط مقابل صفر في ربع النهائي ضمن الاقصائيات الاولمبية الافريقية في الملاكمة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، التي تجري أطوارها بالسينغال.

من جانبه، تغلب المغربي محمد فريس (+92 كلغ) على الكيني راموغي فريدريك أوتينو بالنقاط، وتأهل إلى نصف نهائي هذا الحدث الذي سيقام غدا الخميس.

وشهد هذا اليوم أيضا تأهل المغربية خديجة المرضي بطلة العالم ووداد برطال.

وهكذا فازت خديجة المرضي (75 كلغ)، المتوجة بطلة العالم في الهند، على الموزمبيقية غرامان راضي أدوسيندا بخمس نقاط مقابل صفر في مباراة ربع النهائي.

أما وداد برطال (54 كلغ) فتغلبت على النيجيرية أديشينا زينب موتونرايو بقرار الحكم إيقاف النزال.

وتخوض الملاكمتان المغربيتان يوم غد الخميس مبارتي نصف النهائي، حيث ستواجه المرضي النيجيرية مباتا باتريشيا أدانما إيبيل، بينما تلعب برطال ضد السيراليونية هاغيغات جو سارا.

وتقام مباريات ربع النهائي الأخرى اليوم الاربعاء بين مرتجى سعيد والتنزاني عبد الله عبد الله محمد، ونذير عبد الحق مع الموريشيوسي كولن لويس ريشارنو، والصغير محمد مع المصري عبد الجواد عبد الرحمن صلاح عرابي.

وفي فئة السيدات ستلعب المغربية متقي ياسمين ضد التونسية حفصة وفا.

ويتنافس الملاكمون الافارقة على 18 مقعدا مؤهلا لدورة التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، وسيتم حجز 11 منها للسيدات و 7 للرجال.

والملاكمون الذين يفشلون في العودة من دكار بورقة أولمبية سيتبقى أمامهم اثنتين من TQOs العالمية، في بوستو أرزيزيو في إيطاليا من 29 فبراير إلى 12 مارس 2024 ثم في بانكوك في تايلاند من 23 ماي إلى 3 يونيو 2024.

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