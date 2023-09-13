زلزال الحوز .. بيت الصحافة بطنجة يتبرع بـ100 ألف درهم

2023-09-13 / 22:33
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هبة بريس - مكتب طنجة

أعلنت مؤسسة بيت الصحافة بطنجة انخراطها إلى جانب مختلف مكونات الشعب المغربي، في حملة التضامن مع ضحايا زلزال منطقة الحوز والأقاليم المجاورة لها، استجابة لنداء الوطن في مواجهة آثار هذه الفاجعة ومخلفاتها.

وقال المكتب التنفيذي لبيت الصحافة بطنجة، في بلاغ توصلت “هبة بريس ” بنسخة منه، أنه قرر خلال اجتماعه الاستثنائي يوم الأربعاء 13 شتنبر 2023، المساهمة في حساب الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، الذي أمر بفتحه الملك محمد السادس بمبلغ 100 ألف درهم.

وتقدم المكتب التنفيذي لبيت الصحافة، بصادق العزاء لأسر وأهالي ضحايا هذا الزلزال المدمر، ومتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين ، كما أثنى بيت الصحافة على الجهود المهنية العالية، التي أبانت عنها أسرة الإعلام والصحافة في مختلف المؤسسات والمنابر ببلادنا في مواكبتها لهذا الحدث الأليم.

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