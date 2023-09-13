الإيطالي “فيراتي” ينتقل إلى فريق عربي

2023-09-13 / 22:20
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هبة بريس _ وكالات

أعلن نادي العربي القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن ضم نجم المنتخب الإيطالي، ماركو فيراتي، إلى صفوف الفريق، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر نادي العربي عبر حسابه على منصة “إكس”، صورا من مراسم التوقيع على عقد مع ماركو فيراتي لمدة ثلاثة مواسم، ومقطع فيديو لتقديم اللاعب الإيطالي.

وقال النادي القطري عبر حسابه على منصة “إكس”: “ها نحن ذا.. فيراتي عرباوي

وسيرتدي النجم الإيطالي فيراتي (30 عاما)، القميص رقم 7 مع الفريق القطري الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف الدحيل الفائز بلقب الدوري

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