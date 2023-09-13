زلزال الحوز …جهة الدار البيضاء سطات تنظم حملة للتبرع بالدم

2023-09-13 / 22:08
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هبة بريس _ و م ع

نظمت ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، اليوم الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية، حملة للتبرع بالدم لفائدة ضحايا زلزال الحوز، وذلك مساهمة منها في زخم التضامن الذي انخرطت فيه مختلف مكونات المجتمع.

وتميزت هذه العملية، المنظمة بتعاون مع المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء، بالمشاركة المهمة والإقبال الكبير، خاصة من جانب مسؤولي وموظفي الولاية وكذا المنتخبين بجهة الدار البيضاء سطات.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز محمد بورحيم النائب الأول لرئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، أن هذه الحملة تندرج في إطار زخم تضامن الشعب المغربي مع ضحايا الزلزال الحوز.
من جانبها، أكدت أمينة لاما عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، أنه ” بمشاركتنا في هذه الحملة للتبرع بالدم نستجيب للواجب الوطني المتعلق بالمساهمة في جهود دعم الضحايا”.

من جانبه، أكد يونس ميساوي موظف بجماعة الدار البيضاء، أنه ” على إثر هذا الزلزال المأساوي الذي ضرب بلادنا يوم الجمعة الماضي، أردنا أن نشارك في هذه العملية للتبرع بالدم، وكذا الانخراط في الهبة التضامنية مع الضحايا الذين نتقاسم معهم نفس المعاناة والألم”.

وفي المنحى ذاته، صرح كمال بركة (عامل بشركة للنقل العمومي)، خلال مشاركته في هذه الحملة، أن” الأمر يتعلق بأسلوب للتعبير عن تعازينا وتضامننا مع الضحايا وأسرهم”.

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