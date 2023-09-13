توقيف عشريني لتورطه في تعريض سيدة مسنة لاعتداء جنسي

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات والسرقة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعريض سيدة مسنة لاعتداء جنسي مقرون بالسرقة بالعنف.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء كانت قد فتحت، صباح اليوم، بحثا قضائيا في شأن تعرض سيدة كبيرة في السن لاعتداء جنسي داخل مسكنها، مقرون بسرقة مجموعة من المتعلقات الشخصية والحلي والمجوهرات، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه متلبسا بحيازة مبلغ مالي متحصل من عائدات بيع الأشياء المتحصلة من هذه الجريمة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية مكنت أيضا من توقيف ثلاثة تجار للمجوهرات، والذين تم العثور بحوزتهم على عدد من الحلي والمجوهرات المسروقة، وذلك للاشتباه في تورطهم في اقتناء وإخفاء الأشياء المسروقة.

وخلص البلاغ إلى أنه قد تم إخضاع المشتبه فيه الرئيسي وتجار المجوهرات الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا التحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر

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