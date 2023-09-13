زلزال الحوز … هذه حقيقة انتشال “الإنقاذ الإسباني” لطفل لا يزال حيا

هبة بريس _ و م ع

على إثر الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، الجمعة الماضية، يتم تداول العديد من الأخبار الزائفة. وفي هذا الصدد، تقوم وكالة المغرب العربي للأنباء بالفرز بين الأخبار الزائفة والصحيحة:

– مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر تمكن فريق الإنقاذ الإسباني من انتشال طفل لا يزال على قيد الحياة من بين الأنقاض في جماعة متضررة من الزلزال. (زائف)

– هذا المقطع يوثق لعملية إنقاذ تم تصويرها في فبراير الماضي بتركيا بعد الزلزال الذي ضرب جنوب شرق هذا البلد.

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