جمارك طنجة المتوسط تحجز مساعدات منتهية الصلاحية قادمة من فرنسا نحو المناطق المنكوبة (صور)

2023-09-13 / 20:44

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

تمكنت المصالح الجمركية العاملة بميناء طنجة المتوسط ، اليوم الأربعاء من حجز كميات كبيرة من المساعدات المنتهية الصلاحية على متن سيارة نفعية قادمة من فرنسا باتجاه المناطق المنكوبة المتضررة من الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة الحوز والأقاليم المجاورة .

وقال مصدر “هبة بريس” أن عملية مراقبة للشحنات وتفتيش للسيارة مكنت من حجز مساعدات عبارة عن أدوية ومواد غذائية منتهية الصلاحية تشكل خطرا على الصحة العامة ، كانت في طريقها للمناطق المنكوبة .

وتضطر السلطات الجمركية الى حجز المواد الموجهة كمساعدات للمناطق المنكوبة بالزلزال في حالة التأكد من انتهاء مدة صلاحيتها حماية لصحة المواطنين .

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