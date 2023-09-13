جمارك طنجة المتوسط تحجز مساعدات منتهية الصلاحية قادمة من فرنسا نحو المناطق المنكوبة (صور)
اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس
تمكنت المصالح الجمركية العاملة بميناء طنجة المتوسط ، اليوم الأربعاء من حجز كميات كبيرة من المساعدات المنتهية الصلاحية على متن سيارة نفعية قادمة من فرنسا باتجاه المناطق المنكوبة المتضررة من الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة الحوز والأقاليم المجاورة .
وقال مصدر “هبة بريس” أن عملية مراقبة للشحنات وتفتيش للسيارة مكنت من حجز مساعدات عبارة عن أدوية ومواد غذائية منتهية الصلاحية تشكل خطرا على الصحة العامة ، كانت في طريقها للمناطق المنكوبة .
وتضطر السلطات الجمركية الى حجز المواد الموجهة كمساعدات للمناطق المنكوبة بالزلزال في حالة التأكد من انتهاء مدة صلاحيتها حماية لصحة المواطنين .
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