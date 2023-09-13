مخاطبة ماكرون للمغاربة..سعار الإعلام الفرنسي نتيجة طبيعية لأداء ماكرون

هبة بريس _ عبد الله عياش

خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشريط فيديو مصور عبر حسابه الموثَّق على منصة “انستغرام”، مخاطباً الشعب المغربي ومطالبا بوقف السجال الإعلامي الدائر حول رفض المغرب للمساعدات الفرنسية

في هذا الإطار، قال المحلل السياسي، عادل بنحمزة على صفحته بـ”فيسبوك”، إن “توجيه خطاب مباشر للشعب المغربي معناه أن جميع القنوات الرسمية أغلقت بين باريس والرباط”، مؤكدا أنه “ليس مقبولا من رئيس دولة أجنبية توجيه خطاب لشعب دولة أخرى”.

وسجل عادل بنحمزة، أن “البولميك الذي تحدث عنه ماكرون بخصوص سعار الإعلام الفرنسي هو نتيجة طبيعية لأداء الرئيس ماكرون وحكومته، مبرزا أن “المغرب يعيش لحظة حزن وطنية وليس له ما يكفي من الوقت للحديث في قضايا تمثل شرخا كبيرا في العلاقات الثنائية بين البلدين”

ورجوعا إلى فيديو ماكرون يسجل ان الأخير أعرب عن تضامن فرنسا مع الشعب المغربي ووقوفها إلى جانبه في هذا الوقت الحزين ”

وندَّد الرئيس الفرنسي بالجدل الدائر حول العلاقات بين باريس والرباط، بعدما اختار المغرب عروض مساعدات أربع دول هي قطر والإمارات وإسبانيا والمملكة المتحدة، دون قبول مساعدات عرضتها عليه فرنسا.

وتابع ماكرون في رسالة خاطب فيها الشعب المغربي: “من الواضح أنّه يعود إلى جلالة الملك والحكومة المغربية، بصورة سيادية بالكامل، تنظيم المساعدات الدولية، ولذا نحن بتصرّف خيارهما السيادي”، وأضاف الرئيس الفرنسي: “هذا ما فعلناه بطريقة طبيعية تماماً منذ اللحظة الأولى، وأودّ من كلّ السجالات التي تفرّق وتعقّد الأمور في هذا الوقت المأساوي للغاية أن تصمت احتراماً للجميع”.

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