زلزال الحوز .. الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين تحناوت وتارودانت مقطوعة

2023-09-13 / 19:47
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هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين تحناوت وتارودانت مقطوعة في وجه مرور العربات الثقيلة والشاحنات عند النقطة الكيلومترية رقم 284 على مستوى دواري “تا مسولت” و”أيت يوبا” التابعين لجماعة تزي نتاست بإقليم تارودانت، وذلك نتيجة الأضرار البليغة التي لحقت بقارعة الطريق جراء الزلزال مما جعلها ضيقة ولا تتحمل عبور هذا النوع من العربات.

وأكدت الوزارة، في بلاغ اليوم الأربعاء، أن “تحويل الاتجاه ممكن انطلاقا من مراكش عبر الطريق السيار A3 أو الطريق الوطنية رقم 8 نحو أكادير والطريق الوطنية رقم 10 في اتجاه تارودانت”.

وأهابت الوزارة بجميع مستعملي الطريق توخي المزيد من الحيطة والحذر عند عبور هذا المقطع الطرقي وتجنب استعماله إلا في حالات الضرورة القصوى.

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