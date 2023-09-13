مصالح الدرك بالجديدة تضرب بقوة المجرمين وتجار المخدرات

2023-09-13 / 19:29
0

أحمد مصباح – الجديدة

في تدخل نوعي، أوقفت عناصر الفصيلة القضائية، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، صبيحة اليوم الأربعاء، بدوار “ميساوة أولاد حجاج” بتراب جماعة أولاد افرج، بإقليم الجديدة، تاجرا للمخدرات والمشروبات الكحولية، يدعى (ع. ف.)، كان مطلوبا للمصالح الدركية والشرطية، بموجب أزيد من 30 برقية بحث وتوقيف، والذي كان يتنقل على متن سيارة خفيفة من نوع “مرسديس”، ذات صفائح معدنية مزورة.

وخلال هذه العملية التي تمت مباشرة تحت إشراف “الكولونيل ماجور”، المسؤول الجهوي الأول لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، حجز المتدخلون الدركيون كذلك 200 كلغ من مسحوق الكيف، وأكثر من 40 كلغ من طابا، وكيلوغرام من مخدر الشيرا، و40 قنينة شراب من نوع “جعة سبيسيال”.

وتأتي هذه العملية، في اليوم الموالي لعملية مماثلة، أوقف في إطار ها رجال الدرك العاملين لدى الفرقة الترابية لدرك أولاد غانم، فجر أمس الثلاثاء، شخصين مطلوبين للعدالة، بموجب العديد من برقيات البحث الوطنية؛ إذ ضبطا متحوزين بشكل غير قانوني بسيارة خفيفة من نوع “أودي 4×4″، وصفائح سيارات.

إلى ذلك، فإن التدخلات الأمنية والحملات التطهيرية التي تباشرها المصالح الدركية بالجديدة، والتي تتواصل على قدم وساق، تندرج في إطار الاستراتيجية الأمنية التي اعتمدها القائد الجهوي “الكولونيل ماجور”، منذ تعيينه، شهر غشت الماضي، على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، والتي تروم تجفيف منابع الاتجار في المخدرات، والتصدي، في إطار الحرب بلا هوادة، على تجليات الجريمة والانحراف، وإيقاف المبحوث عنهم، المطلوبين للمصالح الدركية والشرطية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زلزال الحوز .. الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين تحناوت وتارودانت مقطوعة

زلزال الحوز .. الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين…

2023-09-13 / 19:47
Photo of الصحراء المغربية .. “دي ميستورا” يجتمع بوزير الخارجية الجزائري

الصحراء المغربية .. “دي ميستورا” يجتمع بوزير الخارجية الجزائري

2023-09-13 / 19:21
Photo of الوكالة الدولية لترقيم الكتب تتضامن مع ضحايا الزلزال

الوكالة الدولية لترقيم الكتب تتضامن مع ضحايا الزلزال

2023-09-13 / 19:07
Photo of زلزال الحوز .. جمع أكثر من 1700 كيس دم في جهة الشرق

زلزال الحوز .. جمع أكثر من 1700 كيس دم…

2023-09-13 / 18:27
Photo of مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تتبرع ب100 مليون سنتيم لصندوق الدعم

مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تتبرع ب100 مليون…

2023-09-13 / 17:58
Photo of زلزال الحوز.. عناية ملكية وتضامن شعبي وجهود متواصلة للسلطات العمومية

زلزال الحوز.. عناية ملكية وتضامن شعبي وجهود متواصلة للسلطات…

2023-09-13 / 17:49
Photo of ساركوزي: “الفرنسيون تأثروا بسبب فاجعة الزلزال.. وملك المغرب قائد عظيم”

ساركوزي: “الفرنسيون تأثروا بسبب فاجعة الزلزال.. وملك المغرب قائد…

2023-09-13 / 17:36
Photo of تحناوت – تارودانت.. انقطاع حركة السير في وجه العربات الثقيلة والشاحنات

تحناوت – تارودانت.. انقطاع حركة السير في وجه العربات…

2023-09-13 / 17:17
Photo of سلطات أزيلال تنفي سقوط مروحية

سلطات أزيلال تنفي سقوط مروحية

2023-09-13 / 16:18
Photo of فتح الطريق المؤدية إلى “إيغيل” بؤرة الزلزال لتيسير تدفق الإمدادات

فتح الطريق المؤدية إلى “إيغيل” بؤرة الزلزال لتيسير تدفق…

2023-09-13 / 16:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق