مصالح الدرك بالجديدة تضرب بقوة المجرمين وتجار المخدرات

أحمد مصباح – الجديدة

في تدخل نوعي، أوقفت عناصر الفصيلة القضائية، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، صبيحة اليوم الأربعاء، بدوار “ميساوة أولاد حجاج” بتراب جماعة أولاد افرج، بإقليم الجديدة، تاجرا للمخدرات والمشروبات الكحولية، يدعى (ع. ف.)، كان مطلوبا للمصالح الدركية والشرطية، بموجب أزيد من 30 برقية بحث وتوقيف، والذي كان يتنقل على متن سيارة خفيفة من نوع “مرسديس”، ذات صفائح معدنية مزورة.

وخلال هذه العملية التي تمت مباشرة تحت إشراف “الكولونيل ماجور”، المسؤول الجهوي الأول لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، حجز المتدخلون الدركيون كذلك 200 كلغ من مسحوق الكيف، وأكثر من 40 كلغ من طابا، وكيلوغرام من مخدر الشيرا، و40 قنينة شراب من نوع “جعة سبيسيال”.

وتأتي هذه العملية، في اليوم الموالي لعملية مماثلة، أوقف في إطار ها رجال الدرك العاملين لدى الفرقة الترابية لدرك أولاد غانم، فجر أمس الثلاثاء، شخصين مطلوبين للعدالة، بموجب العديد من برقيات البحث الوطنية؛ إذ ضبطا متحوزين بشكل غير قانوني بسيارة خفيفة من نوع “أودي 4×4″، وصفائح سيارات.

إلى ذلك، فإن التدخلات الأمنية والحملات التطهيرية التي تباشرها المصالح الدركية بالجديدة، والتي تتواصل على قدم وساق، تندرج في إطار الاستراتيجية الأمنية التي اعتمدها القائد الجهوي “الكولونيل ماجور”، منذ تعيينه، شهر غشت الماضي، على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، والتي تروم تجفيف منابع الاتجار في المخدرات، والتصدي، في إطار الحرب بلا هوادة، على تجليات الجريمة والانحراف، وإيقاف المبحوث عنهم، المطلوبين للمصالح الدركية والشرطية.

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