الصحراء المغربية .. “دي ميستورا” يجتمع بوزير الخارجية الجزائري

2023-09-13 / 19:21
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هبة بريس _ الرباط

بحث وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الأربعاء، مع ستيفان دي مستورا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، تطورات ملف القضية. جاء ذلك خلال لقائهما بالجزائر، في إطار جولة يجريها المبعوث الأممي في المنطقة منذ بداية شتنبر الجاري، وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وقالت الصحافة الجزائرية أن بعطاف أبلغ المبعوث الأممي، “دعم الجزائر التام للجهود التي يبذلها” في ملف الصحراء.

وقبل زيارة ستيفان دي مستورا لوزير خارجية الجزائر كان الأول قد التقى وزير الخارجية ناصر بوريطة.

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