الوكالة الدولية لترقيم الكتب تتضامن مع ضحايا الزلزال

هبة بريس _ الرباط

أعرب أعضاء الوكالة الدولية للترقيم الدولي للكتب “ISBN” في الجمع العام المنعقد بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية طيلة أيام 12 و13 و14 شتنبر الجاري عن تضامنهم مع ضحايا زلزال الحوز.

وحسب البيان التضامني للوكالة الذي توصلت به ميدي1نيوز فقد عبر أعضاء الوكالة عن تضامنهم وتعازيهم الحارة للمملكة المغربية ملكا وشعبا جراء فاجعة الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المغرب ليلة يوم الجمعة.

وأضاف البيان التضامني “في هذا الظرف العصيب والمحزن الذي يمر منه الشعب المغربي نود أن نعبر عن دعمنا ومساندتنا لجهود الإنقاذ المبذولة”.

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