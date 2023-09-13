ماكرون يخاطب المغاربة ..”خرق للاعراف” أم رغبة لوقف “جدل المساعدات”
ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بالجدل الدائر حول العلاقات بين باريس والرباط، بعدما امتنع المغرب عن قبول مساعدات عرضتها عليه فرنسا إثر الزلزال المدمّر الذي ضرب منطقة مراكش، الأسبوع الماضي.
وقال ماكرون أمس الثلاثاء في رسالة مصوّرة خاطب فيها الشعب المغربي: “من الواضح أنّه يعود إلى جلالة الملك والحكومة المغربية، بصورة سيادية بالكامل، تنظيم المساعدات الدولية، وبالتالي نحن بتصرّف خيارهما السيادي”.
وأضاف الرئيس الفرنسي، في مقطع الفيديو الذي نشره على منصّة إكس (تويتر سابقاً)، أنّ “هذا ما فعلناه بطريقة طبيعية تماماً منذ اللحظة الأولى، وبالتالي أودّ من كلّ السجالات التي تفرّق وتعقّد الأمور في هذا الوقت المأسوي للغاية أن تصمت، احتراماً للجميع”.
توجيه ماكرون خطابا للمغاربة آثار الكثير من التفسيرات إذ اعتبر البعض أن ماكرون تجاوز كل الأعراف الدبلوماسية المعمول بها وأن اتخاده لهذا القرار “متسرع وغير مقبول ”
ويرى متتبعون أن الرئيس ماكرون تجاوز حدود اللباقة عندما خاطب المغاربة على اعتبار أن هذا الأمر موكول دستوريا لجلالة الملك محمد السادس .
وبينما ذهبت الأغلبية لاعتبار ماكرون “متجاوزا وخارقا للأعراف الديبلوماسية” سجل البعض الآخر أنه يمكن التماس العذر لماكرون أخدا بتصريحه حين قال أنه يقصد ” العائلات التي تعيش بين فرنسا والمغرب ”
وسلط محللون الضوء على هذه النقطة بالخصوص إذ يرى البعض أن مخاطبة ماكرون لمغاربة يحملون الجنسية الفرنسية “جائز ومقبول ” وأن الرئيس الفرنسي وجه خطابا مباشرا لإعلام بلاده مطالبا إياه “بوقف كل السجالات التي تفرّق وتعقّد الأمور في هذا الوقت المأسوي للغاية
10 تعليقات
متعال متكبر لا علاقة له بالسياسة ولا حتى البرتكول
لايزال يظن أن المغرب ملك فرنسا والمغاربة عبيد لها
خبث ومكر السياسة الفرنسية وما تقوم به ..
بعدما فشل في التودد للملك. بدأ بالتودد للمغاربة لايعلم ان الملك والمغاربة يد واحدة. هذا من جهة ثانية ليس هناك تقصير الكل يعمل على قدم وساق بمساعدة الدول الصديقة…
فرنسا أصبحت تعلم جيدا ان مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس..
عاش الملك محمد السادس نصره الله و عاش الشعب المغربي..
نحن الشعب المغربي نرفض هذه المساعدات من فرنسا لأننا لسنا أغبياء..
قيم التضامن تعتبر موروث ثقافي عند المغاربة لايمكن الاستغناء عنها مهما كان الوضع..
المغاربة قاطبة وراء ولي أمرهم الملك محمد السادس و نقول لماكرون إن كنت صادقا فعلا فلتتسم بالشجاعة و لتعتذر نيابة عن فرنسا عن الجرائم التي ارتكبتها…
ماكرون حاول الدخول من الباب رغم انه غير مرغوب فيه بسبب عداءه للوحدة الترابية للمغرب و بعد فشله أراد الدخول من النافدة و هذا غير مقبول ..
نحن الشعب المغربي لانريد مساعدات من فرنسا ..