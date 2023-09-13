زلزال الحوز.. فيدرالية الاعلام وفيدرالية ناشري الصحف تدعوان إلى التصدي للأخبار الزائفة

2023-09-13 / 15:52
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هبة بريس

عقدت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف والفيدرالية المــــــغربية للإعلام، برئاسة رئيسي المنظمتين المهنيتين، على التوالي، محتات الرقاص وكمال لحلو، أمس الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا تشاوريا، وذلك للتداول في قضايا المهنة والتحديات المطروحة عليها اليوم، وأيضا لتنسيق المبادرات بشأن كل القضايا المهنية ذات الإهتمام المشترك.

وفي مستهل اللقاء، استحضر الحاضرون فاجعة زلزال الحوز وما خلفته من مآسي أصابت بلادنا وشعبنا، وجددوا التعازي لأسر شهداء هذه الكارثة، كما تمنوا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وعبروا عن انخراطهم الوطني القوي مع كل مكونات شعبنا للتصدي لهذه المحنة، والمساهمة في التعبئة الوطنية القوية والشاملة.

وإذ تستحضر الفيدراليتين مختلف المبادرات والقرارات التي أقدم عليها جلالة الملك في سياق هذه الظروف القاسية، والإجراءات الميدانية والعملية التي أمر بإعمالها، في إطار الإنقاذ والإغاثة والدعم، وأيضا ضمن الإستعداد لإعادة البناء والإعمار وإسناد سكان المناطق المنكوبة، فإنهما كذلك يعبران عن الإعتزاز والتنويه بكل المبادرات التي تقودها جمعيات المجتمع المدني ومختلف الهيئات الوطنية، وأساسا الإلتفاف الشعبي التلقائي والواسع لمساعدة ساكنة مناطق الزلزال، وتشيدان بالتعبئة الشعبية الرائعة التي جسدها الشعب المغربي ترسيخا لقيم المغاربة، وضمن التلاحم الوطني الذي يبديه دائما المغاربة في المحطات الكبرى.

وضمن هذه الظروف القاسية على بلادنا وشعبنا، وفي إطار أجواء التعبئة الوطنية، تدعو الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف والفيدرالية المــــــغربية للإعلام مختلف الصحف المكتوبة والإلكترونية والإذاعات، وكل وسائل الإعلام الوطنية، ومجموع الصحفيات والصحفيين المغاربة الى الحضور المهني والوطني القوي، والحرص على إنجاز عملهم ودورهم المهني الإخباري والتوعوي ضمن قواعد أخلاقيات المهنة، وبكل نزاهة ومسؤولية، وأيضا التصدي بقوة للأخبار الزائفة والإشاعات وأفكار الخرافة والدجل والترويع والمغالطات، وذلك دون نسيان القيام بدور التحسيس والتعبئة وسط شعبنا للمساهمة في مبادرات الدعم والمساندة والتبرع، انتصارا لوطننا، ومن أجل التخفيف من حدة الفاجعة على ساكنة المنطقة، والدفاع عن صورة بلادنا وسيادتها الوطنية.

وتبعا لما سبق، وانسجاما مع القناعات الوطنية الثابتة للفيدراليتين، فإنهما تجددان النداء لكل المقاولات الصحفية، المكتوبة والإلكترونية والمسموعة، العضوة في صفوفهما، لكي تساهم في الحملة التضامنية الوطنية لمساندة سكان المناطق المنكوبة ولإعادة الإعمار، وذلك على مستوى التبرع المالي، ومن خلال الدور المهني المطلوب.

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