“بودن” لهبة بريس : زيارة الملك لضحايا الزلزال رسالة أب لأبنائه

هبة بريس _ عبد الله عياش

قام الملك محمد السادس ، بعد ظهر امس الثلاثاء بزيارة المركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بمراكش، حيث تفقد الحالة الصحية للمصابين، ضحايا الزلزال الأليم.

وحول هذه المساندة النبيلة قال محمد بودن إن” الزيارة الملكية لضحايا زلزال الحوز جسدت أروع و أسمى معاني وقوف جلالة الملك إلى جانب الضحايا في هذه اللحظات العصيبة وزرعت الطمأنينة في نفوسهم، كما أنها تمثل تعبيرا ملكيا عن التعاطف التام و التضامن الكامل مع الأسر المكلومة و عكست صور زيارة جلالة الملك للمصابين في غرف الإنعاش مشاعر الأب العطوف و الملك القدوة.”

واشار بودن في تصرح لهبة بريس أن ” المبادرة الكريمة لجلالة الملك التبرع بالدم جسدت حمولة رمزية قوية ذات أبعاد تضامنية تعكس قيم السخاء و العطاء و التآزر لدى جلالة الملك فضلا عن كون المبادرة تمثل تجسيدا عمليا للملكية المواطنة و تعبيرا عن مدى متانة الروابط بين جلالة الملك محمد السادس وشعبه العزيز بما فيها رابطة الدم.”

وبخصوص دلالات هذه الزيارة الملكية للمنطقة المتضررة بالزلزال قال “رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية” أنها حملت اربع دلالات عددها كالأتي :

أولا : رسالة أب لأبنائه بما يعكس روحا عائلية جماعية لدى المغاربة ملكا وشعبا كما أنها قوة دفع للمزيد من التماسك و التعاضد لتجاوز هذا التحدي كما تم تجاوز غيره عبر التاريخ و الأدلة كثيرة في مختلف الحقب.

ثانيا : الزيارة تمثل تحفيزا لمختلف المتدخلين في تدبير تداعيات الزلزال لبذل المزيد من الجهود لتحقيق استجابة فعالة وتعبئة مختلف الموارد للتعافي في إطار المخطط التي تم إعلانه بعد ترؤس جلالة الملك محمد السادس لجلسة العمل و إحداث لجنة بين وزارية لتقييم مختلف الاحتياجات الآنية و على المديين المتوسط و البعيد.

ثالثا : رسالة تضامنية في خضم هبة تضامنية تفوق التصور عبر عنها المغاربة مع المتضررين بأشكال متعددة من التبرع سواء منها العينية أو المادية في الحساب 126 و غيرها، فضلا عن التبرع بالدم والذي يمثل تبرعا من أجل الحياة و شريانها الأساسي.

رابعا : رسالة طمأنة للمصابين و التي زرعت البسمة على محياهم المنهك و الواقع أن وقفة جلالة الملك مع المصابين في هذه المرحلة ضخت في نفوسهم طاقة متجددة و و ضعت بلسما على جروحهم المعنوية.

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