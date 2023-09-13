تحناوت – تارودانت.. انقطاع حركة السير في وجه العربات الثقيلة والشاحنات

2023-09-13 / 17:17
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هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز و الماء أنه جراء الهزة الأرضية القوية التي عرفتها بلادنا، ليلة الجمعة 08 شتنبر 2023 على الساعة الحادية عشرة وإحدى عشرة دقيقة، فإن الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين تحناوت وتارودانت مقطوعة في وجه مرور العربات الثقيلة والشاحنات، عند النقطة الكيلومترية رقم 284 على مستوى دواري تامسولت وأيت يوبا التابعين لجماعة تزي نتاست بإقليم تارودانت، وذلك نتيجة الأضرار البليغة التي لحقت بقارعة الطريق مما جعلها ضيقة ولا تتحمل عبور هذا النوع من العربات.

ووفق بلاغ الوزارة، فإن تحويل الاتجاه ممكن انطلاقا من مراكش عبر الطريق السيار A3 أو الطريق الوطنية رقم 8 نحو أكادير والطريق الوطنية رقم 10 في اتجاه تارودانت.

كما تهيب وزارة التجهيز والماء بجميع مستعملي الطريق إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر عند عبور هذا المقطع الطرقي وتجنب استعماله إلا في حالات الضرورة القصوى.

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