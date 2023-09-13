زلزال الحوز .. الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي

هبة بريس - الرباط

تلقى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، أن ولي العهد السعودي أعرب في الاتصال الهاتفي ، عن تعازي المملكة العربية السعودية في ضحايا الزلزال الذي شهدته عدد من المناطق في المغرب ، والتأكيد على تضامن المملكة السعودية مع المغرب وشعبها الشقيق وتوجيه الجهات المعنية بالمملكة لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل عاجل للتخفيف من آثار هذه الكارثة.

وأضاف المصدر أن الملك محمد السادس أعرب عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مواقف المملكة الأصيلة وعلى مشاعر سموه الأخوية النبيلة.

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