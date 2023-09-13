زلزال الحوز يؤجل مهرجان المرأة بسلا

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت جمعية أبي رقراق عبر بلاغ توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه عن تأجيل الدورة 16 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا ، إلى موعد لاحق .

و أضافت في بلاغها أن الجمعية شرعت في اتخاذ ترتيبات التأجيل في أفق تحديد الموعد، الجديد للدورة بتشاور مع السلطات و الشركاء والضيوف من مؤسسات مهنية وشخصيات ووسائل الإعلام والتواصل من المملكة ومن خارجها.

وجدير بالذكر أن هذه الدورة للمهرجان كان من المزمع تنظيمها و انطلاق فعاليتها في الفترة الممتدة بين 25 الى 30 شتنبر 2023.

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