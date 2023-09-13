“سنطرال دانون” تتبرع بمليون وحدة من منتوجات الحليب للمتضررين من الزلزال
قررت شركة سنطرال دانون تقديم كل الدعم للعائلات المتضررة من الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز من خلال الإعلان عن التبرع ب 1 مليون وحدة من الحليب والجبن ومنتجات الحليب .
وأوضح بلاغ للمجموعة توصلت “هبة بريس ” بنسخة منه ، أن سنطرال دانون، بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن وجمعية “بركة انجلز” بالإضافة إلى جمعيات أخرى، تضع رهن إشارة السلطات 1 مليون وحدة من الحليب والجبن ومنتجات الحليب، وهي في أتم الجاهزية لنقل هذه المواد إلى المناطق الأكثر تضررا من الزلزال. وتهدف هذه المساهمة إلى تلبية الاحتياجات الغذائية الفورية للأسر المتضررة.
وفي هذا الإطار، صرحت السيدة ناتالي ألكيير، الرئيسة المديرة العامة لـ سنطرال دانون أنه : “في مواجهة المأساة التي ضربت منطقة الحوز، نود التعبير عن خالص تعازينا الصادقة لأسر الضحايا. وفي مقابل ذلك من الضروري إظهار تضامننا ومساندتنا في هذه الأوقات الصعبة، وذلك من خلال مبادرتنا الأولية، المدعومة بالخبرة اللوجستية وشبكة الجمعيات الشريكة لـ سنطرال دانون، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للعائلات المتضررة. وسيتم الاستمرار في هذه الإجراءات طوال مدة هذه الأزمة”.
ومن ناحية أخرى، وبكل عفوية وبتنسيق مع ممثلي المستخدمين، ساهم مستخدمو وأطر سنطرال دانون بما يعادل عمل يوم واحد في الصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز الذي تم إنشاءه تنفيذا للتوجيهات الملكية.
وستقوم سنطرال دانون بالتبرع للصندوق بنفس قيمة المبلغ المساهم به من طرف المستخدمين.
وتلتزم سنطرال دانون بمواصلة دعمها الفعال لجهود التضامن الوطني وتقديم المساعدة للعائلات المتضررة بمنطقة الحوز، سواء خلال هذه المرحلة أو في مرحلة إعادة الإعمار، بالتنسيق مع السلطات والجمعيات الشريكة.
11 تعليقات
أتساءل هل المنطقة الحاجيات الأولية لسكان المنكوبة هو “حك” دانون. هذا هو الطنز باللهجة المغربية. أمثل ذلك إلى حاجة المتخلف عن الدراسة إلى علبة دانون.
شكرآ لكل من ساهم في هذه الكارثة المؤلمة والمحزنة التي ضربت الحوز فهذه المساهمات سواء كانت مادية أو معنوية فهي روح وطنية معنوية عالية الجودة شملت جميع أنحاء المملكة المغربية فجزاهم الله خيراً على ما فعلوه، ونحن نفتخر بملكنا وسيادتنا وشعبنا.
كل ما أقوله هو اتمنى ألا يتلاعبون بهذه المساعدات كما فعلوا من قبل في صندوق كورونا وزلزال حسيمة…
هناك بعض المضاربين واللصوص والاستغلالين الذين يستغلون الوضع وينهبون ذالك ، والمساعدات لن تصل الى المتضررين كما ينبغي ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
شكرآ لشركة سنطرال على هذه المساعدات الإنسانية لضحايا الزلازل جعلها الله في ميزان حسناتهم …
المهم يجب ان تكون هناك الثقة بين المرسل المرسل إليه وهذا هو الأهم.
يجب ان يكون الضمير حيا وحاضرا في السراء والضراء ، ونحن شعب مغربي متضامن ومناظل ومكافح في الاوقات الصعبة وجزاهم خيرا..
ابطال المغرب في ملكه ورجاله ونسائه وقفة تضامنية بمعنى الكلمة. موقف رائع ومميز جدا، شكرا لشركة سنطرال على مبادرتها الطيبة.
في الشدة يظهر أخوك بهذه المعنى الحقيقي ، شكرآ لكل من ساهم في هذه الكارثة الطبيعة معنويا أو ماديا.
لا أظن أن يكون هناك تلاعب في هذه المساعدات فكيف يعقل ان يشاهد مشاهد مؤلمة ومحزنة وتسول له نفسه أن يفكر في التلاعب بها .اللهم ارحم موتانا واشفي مصابين…
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى…) وهذا خير الكلام ما قل ودل.