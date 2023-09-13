“سنطرال دانون” تتبرع بمليون وحدة من منتوجات الحليب للمتضررين من الزلزال

هبة بريس - الرباط

قررت شركة سنطرال دانون تقديم كل الدعم للعائلات المتضررة من الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز من خلال الإعلان عن التبرع ب 1 مليون وحدة من الحليب والجبن ومنتجات الحليب .

وأوضح بلاغ للمجموعة توصلت “هبة بريس ” بنسخة منه ، أن سنطرال دانون، بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن وجمعية “بركة انجلز” بالإضافة إلى جمعيات أخرى، تضع رهن إشارة السلطات 1 مليون وحدة من الحليب والجبن ومنتجات الحليب، وهي في أتم الجاهزية لنقل هذه المواد إلى المناطق الأكثر تضررا من الزلزال. وتهدف هذه المساهمة إلى تلبية الاحتياجات الغذائية الفورية للأسر المتضررة.

وفي هذا الإطار، صرحت السيدة ناتالي ألكيير، الرئيسة المديرة العامة لـ سنطرال دانون أنه : “في مواجهة المأساة التي ضربت منطقة الحوز، نود التعبير عن خالص تعازينا الصادقة لأسر الضحايا. وفي مقابل ذلك من الضروري إظهار تضامننا ومساندتنا في هذه الأوقات الصعبة، وذلك من خلال مبادرتنا الأولية، المدعومة بالخبرة اللوجستية وشبكة الجمعيات الشريكة لـ سنطرال دانون، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للعائلات المتضررة. وسيتم الاستمرار في هذه الإجراءات طوال مدة هذه الأزمة”.

ومن ناحية أخرى، وبكل عفوية وبتنسيق مع ممثلي المستخدمين، ساهم مستخدمو وأطر سنطرال دانون بما يعادل عمل يوم واحد في الصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز الذي تم إنشاءه تنفيذا للتوجيهات الملكية.

وستقوم سنطرال دانون بالتبرع للصندوق بنفس قيمة المبلغ المساهم به من طرف المستخدمين.

وتلتزم سنطرال دانون بمواصلة دعمها الفعال لجهود التضامن الوطني وتقديم المساعدة للعائلات المتضررة بمنطقة الحوز، سواء خلال هذه المرحلة أو في مرحلة إعادة الإعمار، بالتنسيق مع السلطات والجمعيات الشريكة.

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