اللاعب أشرف بن شرقي ينضم لنادي الريان القطري

2023-09-13 / 15:45
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هبة بريس

أعلن الريان متصدر الدوري القطري لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع الجناح الدولي المغربي أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع الجزيرة الإماراتي.

وقال النادي في بيان له “نجح نادي الريان الرياضي في التعاقد مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لينضم لكتيبة الرهيب، وسيكون المحترف السابع في صفوف الريان للموسم الرياضي 2023-2024”.

وكشف الريان في بيانه أن التعاقد مع بن شرقي جاء “بالتنسيق بين إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة البرتغالي ليوناردو غارديم الذي يعرفه جيدًا من خلال الدوري الإماراتي”.

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