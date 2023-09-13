الحسيمة.. إجهاض عملية للهجرة السرية وتوقيف 17 مرشحا

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بالحسيمة،على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء 13 شتنبر، من إجهاض عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية وتوقيف 17 مرشحا للهجرة.

وأوضح مصدر أمني أنه تم إحباط هذه العملية على مستوى الشريط الساحلي بمدينة الحسيمة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات عن ضبط المرشحين للهجرة وحجز زورق مطاطي ومحرك بحري وست حاويات للمحروقات، علاوة على زيوت للمحركات وثلاث مضخات للهواء.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إخضاع الأشخاص المضبوطين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المنظمين المتورطين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية.

وتندرج هذه العملية الأمنية، بحسب ذات المصدر، في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

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