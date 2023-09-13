مديرية الصحة سوس ماسة: مصالحنا معبأة لتلبية احتياجات المتضررين

هبة بريس

أكدت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بسوس ماسة، أن جميع مصالحها معبأة بالكامل لتلبية احتياجات المتضررين من الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من المملكة.

وأوضحت المديرية في بلاغ لها، أنه تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس، وتحت إشراف وبتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عملت المديرية الجهوية على تعبئة شاملة لجميع المراكز الاستشفائية بالجهة، سواء المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير أو المراكز الاستشفائية الإقليمية التابعة للجهة، وذلك بتوفير كل الخدمات الطبية والرعاية الضرورية، وكذا الأدوية اللازمة لاحتواء الضحايا المصابين جراء الهزة الأرضية التي شهدتها جهة سوس ماسة، خاصة إقليم تارودانت.

وفي هذا السياق، يضيف المصدر، أن المصالح الصحية عملت على توفير كل الإمكانيات اللازمة من موارد لوجيستية وأدوية وسيارات الإسعاف، وكذا تجنيد كافة الأطقم الصحية، من أطر طبية، تمريضية، تقنية وإدارية، إضافة إلى تسخير كل الوسائل الضرورية من أجل التدخل السريع والتكفل بكافة الحالات المصابة وكذا استقبال جميع الإصابات المحتملة من أجل معالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

وفيما يتعلق بالأخبار الزائفة، تأسفت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بسوس ماسة بشدة لبعض ما يروج في المنابر الإعلامية والمواقع الاجتماعية، من إشاعات عارية عن الصحة، حول غياب بعض الأدوية على مستوى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، مؤكدة عدم صحة هذا الخبر ورفضها مثل هذه المغالطات والادعاءات الكاذبة التي لا تمت للحقيقة بصلة والتي قد تؤثر سلبا على طمأنينة ساكنة جهة سوس ماسة في ظل هذه الظرفية الكارثية.

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