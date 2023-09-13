مصر.. السيسي يتفقد طائرات معدات الدعم المتجهة إلى ليبيا والمغرب

هبة بريس - وكالات

أعلنت الرئاسة المصرية أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا و المغرب”.

وقال الرئيس المصري إنه “يتابع أعمال التنسيق بين الجهات المعنية في مصر، بشأن تقديم المساعدات للأشقاء في ليبيا والمغرب”.

وأكد على “أن ما يهمه هو أن يبقى على المطالب التي ستقدم تيسير أو تسهيل لتخفيف الكارثة الموجودة، إذا كانت أطقم إغاثة، أطقم إنقاذ معدات مطلوبة معسكرات إيواء”.

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