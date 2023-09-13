العصبة الاحترافية: “البطولة الوطنية ستستأنف بداية من يوم السبت”

هبة بريس ـ رياضة

أعلنت العصبة الاحترافية لكرة القدم الوطنية عن استئناف مباريات البطولة الوطنية و ذلك بعد فترة التوقف الدولي التي تزامنت و الهزة الأرضية التي ضربت المملكة ليلة الجمعة الماضية.

و ستستأنف البطولة الاحترافية في قسمها الأول يوم السبت 16 شتنبر بإجراء ثلاث لقاءات عن الجولة الثالثة، فيما باقي المباريات تمت برمجتها على مدار أيام الأسبوع.

كما أعلنت في ذات الوقت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم عن برنامج الدورة الرابعة، و إليكم البرنامج كاملا للمباريات:

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