تأجيل الدورة الـ33 لطواف المغرب جراء زلزال الحوز

هبة بريس

قرر المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للدراجات، خلال اجتماع عقده مساء أمس الثلاثاء بالعيون، تأجيل الدورة ال 33 لطواف المغرب، التي كان من المقرر تنظيمها، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، في الفترة ما بين 14 و 23 شتنبر الجاري، وذلك جراء الزلزال الذي وقع الجمعة الماضية.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية للدراجات أن قرار تأجيل الطواف، المنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي للدراجات، وبدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، يأتي بعد أن اتخذت جميع الترتيبات التنظيمية واللوجستية والأمنية لإقامة هذا الطواف الدولي، الذي كان من المقرر أن يشارك فيه 20 منتخبا وفريقا محترفا من مختلف قارات العالم، كانوا قد حلوا بمدينة العيون منذ السابع من شتنبر الجاري.

وأضاف المصدر ذاته أن أعضاء المكتب المديري للجامعة ومعهم مكونات قافلة الطواف، المؤلفة من أكثر من 400 شخص من جنسيات مختلفة، عبروا “عن عميق حزنهم وترحمهم على أرواح ضحايا هذه الكارثة الطبيعية، وعن مشاعر مواساتهم لأهلهم وذويهم، راجين من الله العلي القدير أن يعجل بشفاء المصابين”.

كما عبر أعضاء المكتب المديري عن امتنانهم للرعاية السامية التي يحيط بها الملك محمد السادس، المصابين والعائلات المكلومة، مثمنين عاليا كل المبادرات والتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى التخفيف من وطأة هذا الزلزال العنيف.

وفي سياق متصل، اتخذ المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للدراجات حزمة من القرارات للانخراط في جهود مساعدة الأشخاص المتضررين من زلزال الحوز، أهمها المساهمة في الصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن هذا الزلزال القوي.

وكان قد أعيد انتخاب محمد بلماحي، بالإجماع، رئيسا للجامعة الملكية المغربية للدراجات لولاية جديدة مدتها أربع سنوات، وذلك خلال الجمع العام العادي الانتخابي، المنعقد مساء الثلاثاء بدار الثقافة بمدينة العيون.

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