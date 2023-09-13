اليونيسيف: ما لا يقل عن 100 ألف طفل تضرروا من زلزال المغرب

هبة بريس

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، أن 100 ألف طفل مغربي قد تأثروا بزلزال الحوز الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة السبت.

ووفق المنظمة، فتشير التقارير الأولية إلى أن حوالي 100 ألف طفل قد تأثروا بالزلزال القوي الذي ضرب المغرب والذي يعد أقوى حدث زلزالي يضرب المملكة منذ عام 1960.

هذا ويشار الى أن عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية بلغ الى حدود مساء أمس الثلاثاء، 2901 شخصا، تم دفن 2884 منهم، تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخص.

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