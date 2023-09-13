شيشاوة.. نصب الخيام لإيواء الساكنة بمختلف المناطق المتضررة من الزلزال

2023-09-13 / 10:54
0
هبة بريس

في إطار جهودها الموصولة لمواكبة ودعم المتضررين من زلزال الحوز، أشرفت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، الثلاثاء بدوار تيغنارين (جماعة أداسيل / إقليم شيشاوة) على عملية نصب الخيام لفائدة ساكنة الدوار التي تضررت مساكنها بشكل كبير جراء الزلزال.

وتتم هذه العملية بتنسيق وشراكة وثيقين مع مصالح وزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية.

ولاقت عملية نصب الخيام التي تلبي أحد الاحتياجات الملحّة للساكنة في هذا الظرف العصيب، استحسانا كبيرا من قبل المستفيدين الذين هُدّمت دورهم أو أصيبت بتصدعات كبيرة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد عبد الرحمان صابر، مسؤول قطب تنمية المشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، أن هذا الدوار هو نموذ ج لجميع المناطق المتضررة باقليمي الحوز وشيشاوة التي ستشملها هذه العملية المتواصلة بوتيرة متسارعة من أجل مساعدة الأسر المتضررة.

وشدد السيد صابر أن السلطات الإقليمية والقوات المسلحة الملكية وقوات الدرك الملكي والوقاية المدنية وجمعيات المجتمع المدني والمحسنسين، معبّؤون لتقديم المساعدات للساكنة المتضررة ” حيث يتم توزيع المواد الغذائية والأفرشة والأغطية بشكل متواصل من أجل التخفيف من آثار الزلزال على الساكنة المحلية”.

وفي تصريحات مماثلة، أشاد عدد من ساكنة دوار تيغنارين بالرعاية الملكية السامية التي مافتئ جلالة الملك يحيط بها كافة المواطنين في مختلف الظروف، مثمنين الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف السلطات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل التخفيف من معاناتهم وتوفير كل سبل الدعم لهم.

وعبروا بشكل خاص عن ارتياحهم للتجاوب السريع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن مع مطلب توفير خيام تأويهم وتقيهم تقلبات الطقس في هذه المنطقة الجبلية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سياح فرنسيون يتحدون ماكرون و يعلنون زيارتهم للمغرب لإنعاش السياحة

سياح فرنسيون يتحدون ماكرون و يعلنون زيارتهم للمغرب لإنعاش…

2023-09-13 / 11:03
Photo of قائد و أمة.. معا سنتجاوز بإذن الله محن الأزمة

قائد و أمة.. معا سنتجاوز بإذن الله محن الأزمة

2023-09-13 / 10:32
Photo of مغاربة سبتة المحتلة يجمعون المساعدات لإرسالها للمناطق المنكوبة

مغاربة سبتة المحتلة يجمعون المساعدات لإرسالها للمناطق المنكوبة

2023-09-13 / 10:17
Photo of “الأطوروت” تعلن التبرع بمداخيل أداء الطريق المحصلة من قوافل المساعدات

“الأطوروت” تعلن التبرع بمداخيل أداء الطريق المحصلة من قوافل…

2023-09-13 / 09:53
Photo of تضامناً مع ضحايا الزلزال الحوز.. إضاءة معالم في روما بألوان العلم المغربي  

تضامناً مع ضحايا الزلزال الحوز.. إضاءة معالم في روما…

2023-09-13 / 09:26
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-09-13 / 09:13
Photo of مصابون في زلزال الحوز يعبرون عن عظيم امتنانهم لجلالة الملك

مصابون في زلزال الحوز يعبرون عن عظيم امتنانهم لجلالة…

2023-09-12 / 23:59
Photo of حفل عرس ينقذ سكان قرية “كطو” بالأطلس الكبير من الموت في الزلزال

حفل عرس ينقذ سكان قرية “كطو” بالأطلس الكبير من…

2023-09-12 / 23:48
Photo of آيت الطالب : قطاع الصحة عبأ جميع الوسائل اللوجيستيكية والموارد البشرية

آيت الطالب : قطاع الصحة عبأ جميع الوسائل اللوجيستيكية…

2023-09-12 / 20:29
Photo of إدارة الجمارك تساهم بمبلغ ملياري سنتيم‎

إدارة الجمارك تساهم بمبلغ ملياري سنتيم‎

2023-09-12 / 19:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق