French president Emmanuel Macron speaks during a conference to present a plan for the preservation of heritages sites at the Elysee palace, in Paris, on May 31, 2018. - The French Ministry of Culture has selected 18 emblematic sites to profit from the 'Loto du patrimoine' draw, which will take place on September 14, 2018. (Photo by Christope Petit Tesson / POOL / AFP) (Photo credit should read CHRISTOPE PETIT TESSON/AFP/Getty Images)

بعد مقطعه الأخير.. مغاربة لماكرون: “الملك وحده من نسمح له بمخاطبتنا”

2023-09-13 / 13:29
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

خرج إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا عشية أمس بمقطع فيديو مصور استهله بعبارة “أخاطبكم مباشرة أيها المغاربة”، هذا الفيديو دفع عددا كبيرا من المغاربة للرد و بصرامة على كلام رئيس فرنسا.

ردود المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي أجمعت على أن ماكرون أخطأ العنوان من جديد، فالمغاربة لا يقبلون بأن يخاطبهم أحد مباشرة عدا ملك البلاد، وحده من منح له الشعب صلاحية مخاطبته.

مواطنة مغربية و في تعقيبها على مقطع ماكرون كتبت عبارة: “حنا الخطاب اللي ما يبداش بالنشيد الوطني و عبارة شعبي العزيز ما كنسمعوش ليه أسي ماكرون”.

بدوره قال أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: “على ماكرون أن يتوقف عن إذلال نفسه، فالمغاربة لا يخاطبهم سوى ملك البلاد الذي يستهل خطاباته بعبارة شعبي العزيز أخاطبكم اليوم، ثم يكمل”.

كما اعتبر البعض أن استعمال ماكرون عبارة “أخاطبكم مباشرة أيها المغاربة” بمثابة تطاول على سلطات المغرب، و بالتالي فأول من سيرد على ترهات ماكرون هو الشعب نفسه، مؤكدين له: “المرة جاية ايلا بغيتي تقول لينا شي حاجة يا ماكرون قولها عن طريق المؤسسات الرسمية المغربية”.

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