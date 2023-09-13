بعد مقطعه الأخير.. مغاربة لماكرون: “الملك وحده من نسمح له بمخاطبتنا”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
خرج إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا عشية أمس بمقطع فيديو مصور استهله بعبارة “أخاطبكم مباشرة أيها المغاربة”، هذا الفيديو دفع عددا كبيرا من المغاربة للرد و بصرامة على كلام رئيس فرنسا.
ردود المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي أجمعت على أن ماكرون أخطأ العنوان من جديد، فالمغاربة لا يقبلون بأن يخاطبهم أحد مباشرة عدا ملك البلاد، وحده من منح له الشعب صلاحية مخاطبته.
مواطنة مغربية و في تعقيبها على مقطع ماكرون كتبت عبارة: “حنا الخطاب اللي ما يبداش بالنشيد الوطني و عبارة شعبي العزيز ما كنسمعوش ليه أسي ماكرون”.
بدوره قال أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: “على ماكرون أن يتوقف عن إذلال نفسه، فالمغاربة لا يخاطبهم سوى ملك البلاد الذي يستهل خطاباته بعبارة شعبي العزيز أخاطبكم اليوم، ثم يكمل”.
كما اعتبر البعض أن استعمال ماكرون عبارة “أخاطبكم مباشرة أيها المغاربة” بمثابة تطاول على سلطات المغرب، و بالتالي فأول من سيرد على ترهات ماكرون هو الشعب نفسه، مؤكدين له: “المرة جاية ايلا بغيتي تقول لينا شي حاجة يا ماكرون قولها عن طريق المؤسسات الرسمية المغربية”.
29 تعليقات
تحياتي للشعب المغربي الحر للرد على ماكرون
عاقو بيك يا الخبيث
ماكرون تكلم فتويتر مشي قناة رسمية… ما مطلوب من اي واحد يدخل لها… ايقول فيها اللي بغا وللمغاربة الحق ايردو عليه في نفس الموقع بالطريقة اللي بغاو…
الله الوطن الملك سالينا أحب من أحب وكره من كره
خاطب شعبك اما نحن فلنا ملك هو من يخاطبنا لأن المغرب والمغاربة أحرار شعارنا الخالد الله الوطن الملك.
تذكرت المثل الشائع …جيت نساعدو في حفر قبر امه هر ب لي بالفاس ….الدول ارادت المساعدة وانتم تستهزؤون بهم هذه خطوات انسانية لا علاقة لها بالمجال اتلسياسي خاصة وان المتضرر الاول والذين هم تحت الانقاض من عامة الناس ولا علاقة لهم بما يجري كما ان المتضررين ليسوا من اعضاء الحكومة وهنا نستذكر كيف ان المغرب يلجأ لعديد الدول من اىلخليج لطلب المساعدة لانها تتعلق بسد العجز في الميزانية ويرفض المساعدات العينية الموجهة للمنكوبين صراحة شيئ غريب جدا خاصة وان الرفض لم يتعلق بمساعدات فرنسا او الجزائر بل لعدد هام من الدول ولاول مرة نسمع هذا الكم من الرفض في تاريخ الكوارث التي عرفتها الدول منها حتى امريكا حيث استعانت بكثير من الدول لللانقاذ في زلزال سان فرانسيسكو وايضا تركيا وايطاليا وايران فهل المغرب له من الامكانيات احسن من كل هذه الدول
يا اخواني لا يجب النظر من زاوية ضيقة..هناك مغاربة يعيشون في فرنسا ولهم اهل في المغرب قد تريحهم هذه الرسالة, خاصة من يحمل الاجنسيتين. غفر الله للجميع و رحم الله ضحايا الزلزال و كذلك اخوتنا في ليبيا مصابهم جلل
شعارنا الخالد، الله، الوطن الملك، خذ العبر أسى ماكرون، راه لمغاربة واعرين عليك بزاف، اعد النظر في نفسك وفي ثقافتك وفي دبلماسيتك. اظن انك لاتعرف من هم المغربية؟ عاش الملك.
يا ماكرون غير سميتك تجي معك
اما بعد
يا ماكرون ان مالك المملكة المغربية هو وحده في هذا الكون الذي يمكن له ان يخاطب شعبه من قريب او من بعيد وهو وحده فريد من نوعه ولا يقدر احدا على تقليده في جميع ما يقوم به من اشغال والصالح العام والخطابات لهذا البلد وشعبه العزيز مع بداية ونهاية كل خطاب بشعار الله الوطن الملك