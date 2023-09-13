مغاربة سبتة المحتلة يجمعون المساعدات لإرسالها للمناطق المنكوبة

2023-09-13 / 10:17
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هبة بريس- مكتب طنجة

في هبة تضامنية مع اخوانهم المتضررين من آثار زلزال الحوز الذي أودى بحياة قرابة الثلاث الاف شخص ،أقدم العديد من مغاربة سبتة المحتلة على جمع تبرعات ومساعدات من أجل إرسالها إلى المناطق المنكوبة.

وتحدثت وسائل اعلام بسبتة المحتلة ، عن جمع مساعدات وتبرعات هامة تنتظر تسهيلات بمناطق العبور بباب سبتة قصد نقلها للمناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز والاقاليم المجاورة .

وتنضاف هذه الالتفاتة الانسانية من مغاربة سبتة تجاه اخوانهم بالمناطق المنكوبة لاخرى بصم عليها مغاربة العالم ، فيما لازالت قوافل المساعدات من كل المدن المغربية تتقاطر على المناطق المنكوبة بالزلزال .

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‫10 تعليقات

  5. الحمد لله بلادنا بلاد الخير والتضامن الله يحفظنا ويحمي بلادنا من الشرور ما ظهر منها وما بطن..

  8. الحمد لله نحن مغاربه أحرار نعتز بمغربيتنا وعروبتنا وإسلامنا .جزاكم الله خيرا يا أهل الخير على مساعدتكم..

  10. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحفظكم من كل شر. المغاربة عبروا عن روح المواطنة.اما المسؤولين والمنتخبين في خبر كان ..

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