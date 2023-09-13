مغاربة سبتة المحتلة يجمعون المساعدات لإرسالها للمناطق المنكوبة
هبة بريس- مكتب طنجة
في هبة تضامنية مع اخوانهم المتضررين من آثار زلزال الحوز الذي أودى بحياة قرابة الثلاث الاف شخص ،أقدم العديد من مغاربة سبتة المحتلة على جمع تبرعات ومساعدات من أجل إرسالها إلى المناطق المنكوبة.
وتحدثت وسائل اعلام بسبتة المحتلة ، عن جمع مساعدات وتبرعات هامة تنتظر تسهيلات بمناطق العبور بباب سبتة قصد نقلها للمناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز والاقاليم المجاورة .
وتنضاف هذه الالتفاتة الانسانية من مغاربة سبتة تجاه اخوانهم بالمناطق المنكوبة لاخرى بصم عليها مغاربة العالم ، فيما لازالت قوافل المساعدات من كل المدن المغربية تتقاطر على المناطق المنكوبة بالزلزال .
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
10 تعليقات
المغاربة يد واحدة وجسد واحد
أهل الجود والكرم والخير ..
المغاربة عبروا عن روح الايخاء والتضامن والتكافل بالمناطق المتضررة..
يعجز اللسان عن التعبير جزاكم الله خيرا يا أبناء وطني الغالي ..
الحمد لله بلادنا بلاد الخير والتضامن الله يحفظنا ويحمي بلادنا من الشرور ما ظهر منها وما بطن..
اللهم احفظ بلادنا من كل سوء يارب و جميع بلاد المسلمين..
هكذا نحن المغاربة في وقت الازمات والمحن نكون يد واحدة ولله الحمد..
الحمد لله نحن مغاربه أحرار نعتز بمغربيتنا وعروبتنا وإسلامنا .جزاكم الله خيرا يا أهل الخير على مساعدتكم..
الحمد لله اللهم اجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها يارب..
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحفظكم من كل شر. المغاربة عبروا عن روح المواطنة.اما المسؤولين والمنتخبين في خبر كان ..