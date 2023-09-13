ليبيا: ارتفاع حصيلة العاصفة “دانيال” إلى 5300 قتيل

2023-09-13 / 10:08
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هبة بريس - وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية بسبب العاصفة “دانيال” التي ضربت البلاد يوم الأحد الماضي، إلى 5300 قتيل، وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية.

وقال المسؤول الإعلامي بالوزارة محمد أبو لموشة، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات في درنة من جراء الإعصار المدمر تجاوز 5300 قتيل، وهناك آلاف المفقودين جراء الكارثة.

وأكد تواصل عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين من قبل فرق إنقاذ محلية، مطالبا بتدخل دولي للمساعدة في جهود الإنقاذ وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة.

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‫11 تعليقات

  2. اللهم الطف بأهل ليبيا والمغرب وأنزل عليهم رحماتك وغيثك وسلمهم تسليما يارب العالمين ..

  5. اللهم لطفك بأشقائنا و اخواننا في ليبيا اللهم سلاما على أهلها اللهم أنت المأوى لمن لا مأوى له اللهم أنزل لطفك ورحمتك بهم اللهم اجعلهم في رعايتك وعنايتك واحفظهم من شر الزلازل والسيول والفيضانات ياارحم الراحمين..

  7. لطفك ورحمتك بعبادك يارب. وإنا لله وانا اليه راجعون. اللهم جبر مصائبهم ..

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