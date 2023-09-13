قائد و أمة.. معا سنتجاوز بإذن الله محن الأزمة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

صوره غصت مواقع التواصل الاجتماعي، و لحظة تبرعه بالدم لفائدة ضحايا الزلزال و عناقه للمصابين و تقبيله لرؤوس المرضى و اطمئنانه على رعيته، لقطات ستبقى خالدة في أذهان و قلوب كل المغاربة لقائد عظيم، لملك مواطن، لإنسان خدوم، لمغربي نموذج.

قائد عظيم لأمة عظيمة، تلاحم العرش و الشعب في زمن الشدة قبل الرخاء، و تضامن الجميع في الحزن قبل الهناء، فخورون جدا بملكنا كما هو فخور بأبناء وطنه.

زلزال الحوز جعلنا ندرك أن المملكة المغربية أمة أسرة، أمة عائلة، أمة متضامنة، أمة صامدة، أمة مقاومة، أمة متحدية، أمة واحدة، ملكا حكومة و شعبا، و في الأزمات ظهر المعدن الحقيقي للمغاربة.

قائد للمعركة، صاحب الجلالة، الإنسان المواطن، و جيش عظيم، شعب لا يعرف للمستحيل عنوانا، هب من شمال المغرب لجنوبه، و من شرقه لغربه، نصرة و دعما و سندا لإخوانه في المناطق المنكوبة.

ملك يعانق شعبه و يقبل رؤوس مواطنيه و يطمئن على أحوالهم و يتبرع بدمه لفائدة الضحايا، و شعب يتبرع بالكثير كان أم القليل، الكل يتحد، حتى من يده قصيرة و عينه بصيرة، فهناك من قرر التبرع بقوت أبنائه على متن دراجته الهوائية البسيطة، و هناك من أرادت التبرع بخاتمها الذهبي الذي هو كل ما تملك.

عاش المغرب، عاش هذا الوطن، عاش الملك و الشعب، بقائدنا العظيم و بشعبنا الشجاع، سنتحدى إن شاء الله كل المصائب و المحن، و سننهض معا بهذا الوطن، ذرفنا اليوم دموع الحزن و غدا سنذرف دموع الفرحة، و بينهما دموع فخر و اعتزاز، معا و إلى الأبد، معا يد واحدة لمغرب نفخر بحمل هويته و دمه و أصالته و نخوته، الحمد لله على نعمة “تامغرابيت”…

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