“الأطوروت” تعلن التبرع بمداخيل أداء الطريق المحصلة من قوافل المساعدات

هبة بريس

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تحويل مداخيل أداء الطريق السيار المُحصَّلة من طرف قوافل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى المناطق المتضررة من زلزال، إلى الصندوق المحدَث من طرف الدولة والخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.

وذكرت الشركة في بلاغ لها، أن هذه المبادرة مستقلّة عن مساهمة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في الصندوق الوطني.

وتأتي هذه المبادرة، في إطار روح التضامن المُلهَمَة من طرف الملك محمد السادس ، بالإضافة إلى التعبئة الوطنية الشاملة من أجل مساندة متضرري الزلزال.

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