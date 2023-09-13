“الأطوروت” تعلن التبرع بمداخيل أداء الطريق المحصلة من قوافل المساعدات

2023-09-13 / 09:53
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هبة بريس

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تحويل مداخيل أداء الطريق السيار المُحصَّلة من طرف قوافل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى المناطق المتضررة من زلزال، إلى الصندوق المحدَث من طرف الدولة والخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.

وذكرت الشركة في بلاغ لها، أن هذه المبادرة مستقلّة عن مساهمة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في الصندوق الوطني.

وتأتي هذه المبادرة، في إطار روح التضامن المُلهَمَة من طرف الملك محمد السادس ، بالإضافة إلى التعبئة الوطنية الشاملة من أجل مساندة متضرري الزلزال.

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‫7 تعليقات

  2. بعبارة أخرى شركة الطريق السيار ستاخذ المال من قوافل المساعدات و تدفعها للصندوق حلل و ناقش

  4. مكان علاش إلى غير محاصيل مرور قوافل المساعدات احسن تقول معاطيكومش
    لو كان الضمير لكانت قوافل المساعدات معفنين من الأداء
    وتتبرعون بمداخيل ساعة واحدة.

    1

  6. ماعمر الملهوط يشبع…
    الناس مامعولاش عليكم… لاش باقين أصلا كتحلبو فبنادم فهاد لبلاد… فين كتمشي هاد لملاير؟!

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