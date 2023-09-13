جمهورية بنين تشيد بجهود المغرب بقيادة الملك لفائدة السلام وتنمية إفريقيا

2023-09-13 / 09:40
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هبة بريس

أشادت جمهورية بنين، الثلاثاء، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة للملك محمد السادس لفائدة السلام وتنمية إفريقيا.

وفي بيان مشترك، صدر عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره البنيني أوشلجون أجادي باكاري، أشاد الطرفان “بالجهود الدؤوبة المبذولة من طرف المغرب، تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن طرف جمهورية بنين، تحت قيادة فخامة الرئيس باتريس تالون، لفائدة السلام والتنمية في القارة الإفريقية”.

وفي هذا الإطار، أشاد السيد باكاري بالدور الرائد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في المجال السياسي والاقتصادي والأمني والديني.

وفي معرض تناولهما للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، عبر الوزيران عن ارتياحهما لتقارب وجهات النظر بشأن القضايا التي تم تدارسها، وجددا التأكيد على عزمهما المساهمة في تسوية النزاعات في إفريقيا.

كما رحب الوزيران بالزخم الذي أطلقته مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، بهدف جعل هذه المنطقة فضاء جيو استراتيجيا من أجل التعاون، والتشاور في ما بين الدول الإفريقية، بصورة براغماتية، وعملية.

وأفاد البيان المشترك أيضا، بأن الجانبين اتفقا كذلك على دعم الترشيحات المغربية والبينينية على مستوى الهيئات الإقليمية والدولية، بشكل تشاوري ومتبادل.

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