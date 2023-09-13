جمهورية بنين تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة
جددت جمهورية بنين، الثلاثاء، التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمغرب، ولمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة، والتي تشكل الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع.
وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب المباحثات التي أجريت بالرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره البنيني أوشلجون أجادي باكاري.
وأضاف البيان أن باكاري عبر، أيضا، عن دعم البنين لجهود منظمة الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، وعملي، ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية.
وقال إنه سيقوم، في أقرب وقت ممكن، بزيارة لمدينة الداخلة في الصحراء المغربية، والتي ستشكل مناسبة للوقوف عن كثب على التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الدينامية السياسية والديمقراطية التي تعرفها الجهة.
وستمكن هذه الزيارة، بحسب المصدر ذاته، من إقامة شراكات والقيام بزيارات لمشاريع استثمارية وللبنيات التحتية ذات الطابع السوسيو-اقتصادي، مثل مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، والتي تبرز التقدم المحرز في تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سنة 2015.
من جهته، أشاد بوريطة بهذا القرار، موجها شكره للجانب البينيني على دعمه الثابت لقضية الصحراء المغربية، ومنوها بالموقف المعبر عنه من قبل جمهورية البنين والذي تمت ترجمته من خلال المشاركة، في 15 يناير 2021، في المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بمبادرة من المغرب والولايات المتحدة.
13 تعليقات
الصحراء مغربية وتبقى مغربية الله الوطن الملك..
الصحراء مغربية وتبقى مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها..
الصحراء مغربية حرة ابا عن جد
الله يحفض ملكنا و الصحراء مغربية ..
نشكر كل من يتقدم لنا بالتعبير عن حبه لهدا الوطن وحبه لي صحرائنا المغربية ودائما الله الوطن الملك
الشكر والتقدير والاحترام لكل من يدعمنا في صحرائنا لاكن فقط لي التدكير كما قيل فدكر ان الدكرا تنفع المؤمنين الصحراااااااااااء مغربية حرة للابد
الحمد لله العالم يعرف مع من حشرنا الله في الجوار .رحمك الله ملكنا الحسن الثاني كلامه في الصميم..
الجزائر صرفت الملايير الدولارات من أجل تظليل الحق..
مانريد ان يعرفه العالم 🌏 انه كافة المغاربة من طنجة الى اللكويرة لن يسمحو في حبة رمل من الصحراء تنزع او تاخذ فقط كتيذكار صحراء حرة وللابد
الصحراء المغربية حسم أمرها و أموال الجزائر ذهبت هباء منثورا و أضاعها الجنرلات فيما لا ينفع الشعب الجزائري الذي يدفع اليوم الثمن . يا حسرة على بلاد الغاز و البترول ..
شكرا جمهورية بنين الشقيقة على تجديد اعترافها لمغربية الصحراء..
المغرب له حضور وازن وقوي داخل الدول وتعترف له بمغربية الصحراء..
الصحراء مغربية وانتهى الكلام..