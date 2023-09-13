تضامناً مع ضحايا الزلزال الحوز.. إضاءة معالم في روما بألوان العلم المغربي  

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

في لفتة إنسانية معبرة عن التضامن مع ضحايا الزلزال، أضاء مساء أمس معالم في ساحة كامبيديليو بالعاصمة الإيطالية روما واجهاتها بألوان علم المملكة المغربية. وقالت الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا: “قام أصدقاؤنا الإيطاليون بتزيين بعض المبنى في العاصمة روما بالعلم المغربي.”

وعبرت الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا” التي أبدت روح التضامن بهذه المناسبة” عن شكرها لإيطاليا من خلال تغطية مبانيها باللونين الأحمر والأبيض بعد كارثة الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز.” وحظي المغرب بتضامن دولي واسع، بعد الزلزال المدمر الذي ضربه ، وأسفر عن مصرع وإصابة الآلاف.

وتكافح فرق الإنقاذ للعثور على ناجين وسط أنقاض المنازل المنهارة في القرى الجبلية النائية بالمغرب في أعقاب أعنف زلزال تشهده البلاد منذ أكثر من ستة عقود.

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