تضامناً مع ضحايا الزلزال الحوز.. إضاءة معالم في روما بألوان العلم المغربي
عبد اللطيف الباز - هبة بريس
في لفتة إنسانية معبرة عن التضامن مع ضحايا الزلزال، أضاء مساء أمس معالم في ساحة كامبيديليو بالعاصمة الإيطالية روما واجهاتها بألوان علم المملكة المغربية. وقالت الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا: “قام أصدقاؤنا الإيطاليون بتزيين بعض المبنى في العاصمة روما بالعلم المغربي.”
وعبرت الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا” التي أبدت روح التضامن بهذه المناسبة” عن شكرها لإيطاليا من خلال تغطية مبانيها باللونين الأحمر والأبيض بعد كارثة الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز.” وحظي المغرب بتضامن دولي واسع، بعد الزلزال المدمر الذي ضربه ، وأسفر عن مصرع وإصابة الآلاف.
وتكافح فرق الإنقاذ للعثور على ناجين وسط أنقاض المنازل المنهارة في القرى الجبلية النائية بالمغرب في أعقاب أعنف زلزال تشهده البلاد منذ أكثر من ستة عقود.
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5 تعليقات
حضي المغرب 🇲🇦 تضامنات كبيرة من طرف دول 🌏 ومنها روما نشكركم على مسهماتكم لنا ماديا ومعنويا
كل هده التضامنات نشكر اصحابها والحمدلله دائما وابدا كان المغرب ملكا وشعبا قلبا مفتوحا لكل من دخل هدا الوطن وهده شهادة يعترف بها العالم كله
هدا التضامن من روما من دول عربية من دول اوروبية فهدا يدل علا حبهم لي هدا الوطن ملكا وشعبا مشكورين كلهم وكل من ساندنا في فاجعتنا هاته
شوكرن لي جاليتنا بي روما وبي اهل روما علا انسانيكم وعلا تضامنكم معنا ومعا اهلنا واخواننا المنكوبين في هذه المناطق من القرىالمغربية
يارب العالمين انشاالله آخر الاحزان وشكرا لكل من ساندنا في هذه الفاجعة