طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-09-13 / 09:13
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا بأقصى كل من الجنوب والجنوب-الشرقي للبلاد.

وستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة ومحلية بالسهول الشمالية والوسطى.

كما سيلاحظ نزول زخات رعدية ومحلية فوق كل من مرتفعات الأطلس المتوسط، والمنطقة الشرقية وشمال السفوح الجنوبية-الشرقية.

وسيتم تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما ومرفوقة بتناثر الغبار، وذلك بكل من الجنوب-الشرقي للبلاد وكذا بجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 09 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 21 و28 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية وبالجنوب-الشرقي للبلاد. وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا طفيفا بجنوب المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على الساحل الأطلسي، وسيكون محليا هادئا إلى قليل الهيجان مساء شمال أصيلة.

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‫11 تعليقات

  6. الماء هو أساس الحياة لقوله تعالى:«وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ » ..

  7. قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ»..

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