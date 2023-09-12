سقوط عمارة في حي الفرح بالدار البيضاء

هبة بريس _ الدار البيضاء

انهار منزل بحي الفرح في الدار البيضاء، بعد أن تهاوت ثلاثة طوابق، اليوم الثلاثاء 12 شتنبر.

وقد تم تطويق مكان الحادث الذي شهد تجمهر عدد كبير من سكان المنطقة الشعبية.

وحضرت مصالح الوقاية المدنية والأمن الوطني إلى عين المكان لتباشر الأبحاث حول أسباب الحادث الذي يأتي في سياق المخاوف من تضرر البنايات جراء الزلزال الذي طال عددا من المدن من بينها مدينة الدار البيضاء.

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