المغاربة وحال لسانهم يقول للفرنسيين ..لقد غيرنا ترتيب الأصدقاء

2023-09-12 / 22:40
هبة بريس _ عبد الله عياش

من جديد ؛ خاطب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء الشعب المغربي في رسالة مصورة، قائلا إن باريس مستعدة لتقديم المساعدة في جهود الانقاذ من الزلزال المدمر الذي وقع يوم الجمعة إذا قبل الملك محمد السادس عرض فرنسا.

وقال ماكرون في مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، “أردت مخاطبة المغاربة مباشرة لأقول لكم إن فرنسا حزينة للغاية… بسبب هذا الزلزال المروع… سنقف بجانبكم”.

وقال ماكرون “بإمكاننا تقديم مساعدات إنسانية مباشرة”، وأضاف أن الأمر متروك للعاهل المغربي الملك محمد السادس والحكومة فيما يتعلق بتنظيم المساعدات الدولية قبل ان يضيف “نحن رهن قرارهم السيادي”

معاودة الرئيس الفرنسي الخوض في موضوع استعداد فرنسا مساعدة المغرب يفهم منه أن القيادة الفرنسية أدركت فعلا ان تفاصيل ديبلوماسيتها ” مفرملة ” وأن خياراتها الدقيقة تستوجب على أفريقيا وليس المغرب لوحده إعادة النظر في علاقة ينظر إليها الطرف ” الباريسي ” باستعلاء .

المغرب لم يتفاعل مع فرنسا بشكل إيجابي وخطاب الداخلية في بلاغها الرسمي يؤكد على أن السلطات “استجابت في هذه المرحلة بالذات لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة ” ما يعني ان المغرب غير ترتيب الأصدقاء بالفعل..

ان باريس لم تعرف بعد أن صبر الرباط بدا ينفد خصوصا وان الأولى تبدو غير مستعدة لتغيير موقفها من ملف الصحراء ..فرنسا تدرك جيدا أن المغاربة يتذكرون جيدا عدم انضمامها الى موقف الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين اعترفتا بان الصحراء “مغربية”، ..

ترى والسؤال هنا جائز ..لماذا لا يخاطب ماكرون المغاربة قائلا ” إن فرنسا سعيدة للغاية وهي تقر وتؤكد وتبصم وتعلن للعالم أن الصحراء مغربية ؟

سيدتي فرنسا …عليك بسماعات الترجمة مستقبلا …لا محال !!!

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ماكرون للمغاربة .. “نحن رهن قرارهم السيادي”

ماكرون للمغاربة .. “نحن رهن قرارهم السيادي”

2023-09-12 / 22:08
Photo of لقجع : المغرب يبذل مجهودات كبرى في مجال تعزيز النزاهة

لقجع : المغرب يبذل مجهودات كبرى في مجال تعزيز…

2023-09-12 / 20:19
Photo of الملك محمد السادس ..انسانية مفعمة بالأمل‎ و مواقف اكبر من نبيلة

الملك محمد السادس ..انسانية مفعمة بالأمل‎ و مواقف اكبر…

2023-09-12 / 20:13
Photo of البرلمانيون يتبرعون بتعويضات شهر واحد لصندوق تدبير آثار الزلزال

البرلمانيون يتبرعون بتعويضات شهر واحد لصندوق تدبير آثار الزلزال

2023-09-12 / 19:30
Photo of زلزال الحوز .. الملك محمد السادس يتفقد المصابين ويتبرع بالدم

زلزال الحوز .. الملك محمد السادس يتفقد المصابين ويتبرع…

2023-09-12 / 18:05
Photo of بمشاركة المغرب.. انطلاق أشغال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

بمشاركة المغرب.. انطلاق أشغال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين…

2023-09-12 / 16:47
Photo of تصريحات وهبي تحرك “المساعدات الجزائرية”.. ومغاربة “وزير العدل تطاول على اختصاصات الملك”

تصريحات وهبي تحرك “المساعدات الجزائرية”.. ومغاربة “وزير العدل تطاول…

2023-09-12 / 13:48
Photo of الخارجية الجزائرية : “المغرب أخبرنا بأنه ليس بحاجة لمساعداتنا”

الخارجية الجزائرية : “المغرب أخبرنا بأنه ليس بحاجة لمساعداتنا”

2023-09-12 / 13:11
Photo of زلزال الحوز.. السيسي يوجه الجيش بتقديم دعم فوري جوا وبحرا للمغرب

زلزال الحوز.. السيسي يوجه الجيش بتقديم دعم فوري جوا…

2023-09-12 / 10:23
Photo of زلزال الحوز .. تعبئة شاملة لفتح الطرقات بأزيلال

زلزال الحوز .. تعبئة شاملة لفتح الطرقات بأزيلال

2023-09-11 / 21:27
زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق