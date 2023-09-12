المغاربة وحال لسانهم يقول للفرنسيين ..لقد غيرنا ترتيب الأصدقاء

هبة بريس _ عبد الله عياش

من جديد ؛ خاطب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء الشعب المغربي في رسالة مصورة، قائلا إن باريس مستعدة لتقديم المساعدة في جهود الانقاذ من الزلزال المدمر الذي وقع يوم الجمعة إذا قبل الملك محمد السادس عرض فرنسا.

وقال ماكرون في مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، “أردت مخاطبة المغاربة مباشرة لأقول لكم إن فرنسا حزينة للغاية… بسبب هذا الزلزال المروع… سنقف بجانبكم”.

وقال ماكرون “بإمكاننا تقديم مساعدات إنسانية مباشرة”، وأضاف أن الأمر متروك للعاهل المغربي الملك محمد السادس والحكومة فيما يتعلق بتنظيم المساعدات الدولية قبل ان يضيف “نحن رهن قرارهم السيادي”

معاودة الرئيس الفرنسي الخوض في موضوع استعداد فرنسا مساعدة المغرب يفهم منه أن القيادة الفرنسية أدركت فعلا ان تفاصيل ديبلوماسيتها ” مفرملة ” وأن خياراتها الدقيقة تستوجب على أفريقيا وليس المغرب لوحده إعادة النظر في علاقة ينظر إليها الطرف ” الباريسي ” باستعلاء .

المغرب لم يتفاعل مع فرنسا بشكل إيجابي وخطاب الداخلية في بلاغها الرسمي يؤكد على أن السلطات “استجابت في هذه المرحلة بالذات لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة ” ما يعني ان المغرب غير ترتيب الأصدقاء بالفعل..

ان باريس لم تعرف بعد أن صبر الرباط بدا ينفد خصوصا وان الأولى تبدو غير مستعدة لتغيير موقفها من ملف الصحراء ..فرنسا تدرك جيدا أن المغاربة يتذكرون جيدا عدم انضمامها الى موقف الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين اعترفتا بان الصحراء “مغربية”، ..

ترى والسؤال هنا جائز ..لماذا لا يخاطب ماكرون المغاربة قائلا ” إن فرنسا سعيدة للغاية وهي تقر وتؤكد وتبصم وتعلن للعالم أن الصحراء مغربية ؟

سيدتي فرنسا …عليك بسماعات الترجمة مستقبلا …لا محال !!!

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0