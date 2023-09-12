ايمانويل ماكرون

ماكرون للمغاربة .. “نحن رهن قرارهم السيادي”

2023-09-12 / 22:08
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هبة بريس _ الرباط

خاطب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء الشعب المغربي في رسالة مصورة، قائلا إن باريس مستعدة لتقديم المساعدة في جهود الانقاذ من الزلزال المدمر الذي وقع يوم الجمعة إذا قبل الملك محمد السادس عرض فرنسا.

وقال ماكرون في مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، “أردت مخاطبة المغاربة مباشرة لأقول لكم إن فرنسا حزينة للغاية… بسبب هذا الزلزال المروع… سنقف بجانبكم”.

وقال ماكرون “بإمكاننا تقديم مساعدات إنسانية مباشرة”، وأضاف أن الأمر متروك للعاهل المغربي الملك محمد السادس والحكومة فيما يتعلق بتنظيم المساعدات الدولية. وتجاهل المغرب عروض فرنسا حتى الآن.

وقال ماكرون “نحن رهن قرارهم السيادي”.

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‫4 تعليقات

  1. لا مكان لفرنسا في المغرب الحبيب
    لا مكان للنفاق الفرنسي انتم و وسائل اعلامكم

  3. الحمد الله تامغرابيت فينا حتى نموتوا و طرف من النفخة كيعيش ما محتاجينش المساعدات منكم اجيو عندنا نعطيوكم الحليب و السكر و الفرماج و المانطات و كل الخير الحمد الله المغرب كبير بكرم اهله كبارا و صغارا الله اكبر

  4. شكرأ لك أيها الرئيس المغرب برجاله و نساءه قادرون على تخطي الصعاب المستحيل ليس مغربيا 🇲🇦🇲🇦🇲🇦❤️❤️❤️💪💪💪

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