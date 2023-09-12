المنتخب المغرب يفوز على نظيره البوركينابي

2023-09-12 / 21:57
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هبة بريس _ رياضة

فاز المنتخب المغربي على نظيره البوركينابي، بهدف لصفر، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم، بفرنسا.

وسجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب عز الدين أوناحي، في الدقيقة 36 من الشوط الأول، بعدما استطاع التوغل داخل دفاع بوركنافاصو

ورفع لاعبو المنتخبين الوطنيين للمغرب وبروكينافاسو رسالة تضامن مع ضحايا زلزال الحوز، قبيل المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء 12 شتنبر 2023، على أرضية ملعب مدينة لانس الفرنسية، ضمن مباريات موعد فيفا الودية.

وتجاوبت الجماهير الغفيرة، التي حضرت المباراة بشكل كبير مع الرسالة التي حملها لاعبو المنتخبين، ونالت الاستحسان والتقدير

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تعليق واحد

  1. مبروكين انشاالله ونتمنا المزيد من الفوز رغم وجودنا في اوقات لاتسمح لنا بالفرح

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