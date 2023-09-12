مباراة قطر وروسيا… لفتة رائعة “تجاه المغرب”

هبة بريس _ ياضة

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي (1-1) المباراة الودية التي جمعت منتخب قطر بضيفه الروسي والتي أقيمت على استاد الجنوب المونديالي.

وحرص لاعبو منتخب القطري على توجيه رسالة دعم للشعب المغربي بعد الزلزال الذي ضرب المملكة، يوم الجمعة الماضي، وذلك قبل انطلاق مواجهتهم الودية، أمام المنتخب الروسي.

ورفع لاعبو منتخب العنابي قبل المباراة يافطة كبيرة عليها العلمين المغربي والقطري، كتب عليها:”حفظ الله المملكة المغربية الشقيقة وأهلها من كلّ سوء.. قلوبنا معكم”.

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