مباراة قطر وروسيا… لفتة رائعة “تجاه المغرب”
هبة بريس _ ياضة
حسمت نتيجة التعادل الإيجابي (1-1) المباراة الودية التي جمعت منتخب قطر بضيفه الروسي والتي أقيمت على استاد الجنوب المونديالي.
وحرص لاعبو منتخب القطري على توجيه رسالة دعم للشعب المغربي بعد الزلزال الذي ضرب المملكة، يوم الجمعة الماضي، وذلك قبل انطلاق مواجهتهم الودية، أمام المنتخب الروسي.
ورفع لاعبو منتخب العنابي قبل المباراة يافطة كبيرة عليها العلمين المغربي والقطري، كتب عليها:”حفظ الله المملكة المغربية الشقيقة وأهلها من كلّ سوء.. قلوبنا معكم”.
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3 تعليقات
هل هي التفاتة ام لفتة؟؟؟؟
شكرا لكم فريق قطر علا قلبكم الابيض
لقد عبر اخواننا القطريون عن تضامنهم معنا في محنتنا بكل ما تحمله الكلمة من معنى بحيث وصل الى المغرب فريق متخصص في الانقاذ يتكون من عدد كبير من الافراد لمواساتنا ثم انهم استجابوا لدعوة التبرع بالدم اضافة الى ذلك تقديم مساعدات متنوعة منها مواد طبية وغذائية وغيرها ووجود اخواننا بيننا فهو يحد من تاثير الصدمة التي نعيشها، شكرا جزيلا لاخواننا القطريين الذين هم بيننا وتحية اكبار للشعب القطري الشقيق ولاميرها الشيخ الفاضل تميم بن حمد ووالده البطل المفدى الشيخ حمد بن خليفة حفظ الله الجميع.